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Delta肆虐 喬州上周末新增確診破萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Delta病毒肆虐，亞城都會區學區近日紛紛開學，各學區是否強制戴口罩作法各異。圖為強制師生戴口罩的亞城公校小學。(亞特蘭大公立學校推特)
Delta病毒肆虐，亞城都會區學區近日紛紛開學，各學區是否強制戴口罩作法各異。圖為強制師生戴口罩的亞城公校小學。(亞特蘭大公立學校推特)

隨著高度傳染性的Delta變種病毒肆虐，上周末喬州共有1萬6例新的COVID-19確診病例，另有30人死亡。目前喬州醫院至少有3486名COVID-19患者住院，醫院人滿為患，部分因此不得不將患者拒之門外。

該州新病例的7天移動平均值接近每天4000例，上一次此高峰數據出現在今年2月初。9日該州的測試陽性率為16.4%。喬州加護病床已經使用了近85%，而近82%的急診病床也均占用，全州至少有1267人使用呼吸機，使用率達36%。

隨著亞特蘭大都會區學校開學，學生的確診案件激增，上周末的逾萬例確診中，2134例是17歲以下的孩童。聯邦疾病控制與預防中心(CDC)和美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)最近建議，在疫情嚴重或高度傳播的社區學校裡，師生都應戴口罩

與大多數州一樣，喬州由當地學校自行決定是否需要戴口罩。該州180多個學區中，至少有28個強制規定戴口罩，這些學校的學生人數占該州公校的38%以上。

而配戴口罩與否造成了民眾兩方激烈的爭辯，有些父母覺得強制戴口罩侵犯了他們對孩子健康做決定的權力，甚至有父母揚言要狀告強制戴口罩的谷內郡學區。

亞城都會區的富頓郡(Fulton)學區上周宣布，在病毒高傳播地區的學校將強制師生戴口罩。而截至9日止，華人群聚的瓊斯溪市(Johns Creek)各級公校是該郡14個城市中，唯一未強制而僅「建議」戴口罩者。對此，當地的華裔父母都感到擔心。

兒子就讀於小學的李女士表示，Delta感染力強，今年又沒有遠距學習選項，雖然孩子在校一定會戴口罩，但無法強制每個人都如此做，午餐時候更是危險，大家都把口罩拿下來吃飯，又坐那麼近，她實在無法放心。

她說已寫信給校長，希望每天午餐時段把兒子接出來在車內用餐。她表示，雖然很折騰，但面對Delta病毒不能掉以輕心，開學前兩三周她先計畫這樣做，之後再看情況。

張太太開學第一天則起了個大早，分別陪5年級及8年級的兒子去社區門口等候校車。她說，兩個兒子在家遠距學習已經整整一年半了，每天盯著電腦螢幕，不僅運動量不夠越來越胖，視力也益發不好，再者這麼久沒有與同儕相處，也擔心對其心理健康有影響，還是應該讓他們回校學習。

至於是否擔心近日疫情再起？她無奈表示，這也沒有辦法，只能要求他們做好個人衛生防疫，口罩戴緊，她說，大兒子已打疫苗，稍稍安心一些，現在很希望FDA盡快通過12歲以下的COVID疫苗。

口罩 喬州 學區

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