北卡染疫住院數 較7月增逾2倍

北卡州長庫伯(Roy Cooper)6日公佈第225號行政命令，延長北卡衛生部的一些監管豁免。(州政府官網)

因州內Delta變種病毒疫情的惡化，北卡 州長庫柏(Roy Cooper)日前簽署第225號行政命令，延長北卡衛生和公眾服務部(NCDHHS)的一些監管豁免，以利其推動衛生保健和疫苗 接種工作。此外，為鼓勵接種疫苗，該部繼「夏日打疫苗中百萬」抽獎活動後，又推出「打疫苗得現金」獎勵機制。杜倫郡則規定所有5歲以上居民，在室內和公共場所都要戴口罩 。

庫伯指出，該州疫情發展正朝錯誤方向進行，所以確保醫院和衛生保健機構有能力提供患者最好護理，是非常重要的事。該行政命令允許更多醫療專業人員在北卡提供新冠疫苗接種，同時他也延長和修訂第130和139號行政命令，希望讓醫院能夠彈性對疫情做出立即和完全反應。

隨著Delta變種病毒的肆虐，北卡新冠病例和住院人數不斷攀升。根據新聞與觀察家9日報導，自7月初以來，北卡的住院人數增加了兩倍多。

過去兩周內，人口最多的維克郡(Wake)發現了4113個新病例，每10萬居民中有370個新病例；李郡(Lee)每10萬名居民中有547名新增患者；杜倫(Durham)郡出現671例新病例，每10萬居民中有209例；橙郡(Orange)有254例新病例，每10萬居民有171例。

為了鼓勵州民接種疫苗以應付病毒擴散，衛生部繼不久前剛截止的百萬抽獎活動後，又推出100元激勵措施。凡是18歲以上州民在本月底前接受第一劑疫苗接種，將獲贈一張100元的預付萬事達卡(Mastercard)，載送朋友去接種的人也可獲得25元的預付卡。載越多人去接種，得越多獎金。

杜倫郡8日宣布，從9日下午5時開始進入緊急狀態，要求所有5歲及以上的居民在室內和公共場所都要佩戴口罩。此前，該要求僅適用於政府大樓。

三角地區其他城市的規定如下：洛麗規定在市立建築物裡要戴口罩；愛培科斯(Apex)凱瑞(Cary)、教堂山(Chapel Hill)、加納(Garner)、霍利泉(Holly Springs)、奈特蝶兒(Knightdale)、羅里斯維爾(Rolesville)、澤布倫(Zebulon)、橙郡規定在公共場所要戴口罩。維克郡、維克森林(Wake Forest)、溫德爾(Wendell)規定在公家建築內要戴口罩。以上城鎮目前都沒有強制員工接種疫苗，也尚未計劃對未接種疫苗的員工進行檢測。