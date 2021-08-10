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喬州疫情緩 領糧券家庭數仍高

【亞特蘭大訊】

喬治亞州在遭受新冠疫情衝擊的最初六個月期間，接受糧食券援助的家庭數量激增40%。而在過去一年中，這個數目維持穩定，並未因疫情緩和而明顯減少。

這些遇到經濟困難的人沒有尋求清寒家庭臨時援助計畫(俗稱社福計畫)的幫助，但申請糧食券卻頗為踴躍。統計顯示，過去一年喬州領取社福金的家庭數量減少了近1200戶。

根據喬州家庭和兒童服務部(Division of Family and Children Services)官員說法，接受社福計畫的標準比領取糧食券更加嚴格。

根據該部門提供給亞特蘭大憲報(AJC)的數據，2020年7月，社福金發放給8533個喬州家庭。到2021年6月，該數字降至7358戶。

該部門可提供的最早年份數據是2006年，那時有3萬3302個家庭領取福利金。現在比那時下降了近78%。

為了幫助去年因疫情而失業的人口，除了各州救濟金外，聯邦政府批准每周額外發放600元的失業救濟金。該金額於去年8月已降低至300元，而喬州州長坎普(Brian Kemp)則已於今年6月停發這項額外失業津貼。

聯邦政府上月推出聯邦兒童稅收抵免，其父母在年底前每月每個受撫養兒童可領取高達300元的補助款。

位於華盛頓的左傾智庫Center on Budget and Policy Priorities負責家庭收入支援的副總裁帕維蒂(Donna Pavetti)表示，如果沒有額外的聯邦失業救濟金，民眾或許更可能轉向申請社福金。

帕維蒂表示，喬州社福計畫的罰責嚴厲，且要成功取得援助的門檻很高，導致大家申請意願不高，或是民眾並不知道有這樣的計畫存在，相較起來，糧食券福利眾所皆知，一旦有需要時居民就會去申請。

要獲得喬州的社福金，一個三口之家的月收入總額必須低於784元。但申請糧食劵的資格，家庭的月入總額上限為2311元，相較起來更容易通過審核。

根據喬州數據，在2020年7月，約有87萬6000個家庭獲得了將近4.65億元的糧食券福利。到今年3月，約有84萬8000個家庭獲得了約3.87億元的福利。

整個疫情期間，參與糧食券計畫的人數一直起伏不定。參加人數從2020年2月的約62萬7000戶增加到當年9月的近91萬2000戶。去年12月，參加家庭減少至約81萬9000戶，從那時起，或糧食劵人數穩定增加。

聯邦工作規則要求年齡在18至49歲之間、無殘疾且沒有受撫養人的成年人，每周至少工作20小時或接受某種教育或工作培訓。這些人有三個月的時間去找工作或接受培訓計畫，否則將失去福利。

喬州一直以來在多個郡實施此工作要求，希望最終達到減少糧食券發放數的目標。不過，原本預計在2020年4月之前落實的這項工作要求，因疫情爆發而暫停施行。家庭和兒童服務部門最近申請在2022年7月前免除此工作要求的執行。(林淑真)

喬州 糧食券 工作

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