喬州逾4成低收入戶 無高速網路

由於疫情導致民眾居家遠距上班、上學需求大增，而網路穩定以及數位可及性變得不可或缺。根據新美國經濟研究基金(New American Economy Research Fund)的數據，43.7%的喬治亞州低收入家庭缺乏高速網路。

為彌補該州的數位鴻溝，喬州 教育部門和Verizon公共部門宣布一項新計畫，為欠缺網路的社區提供無線寬頻數據和語音服務，Verizon並提供移動式熱點(mobile hotspots)，將智慧手機、筆電和其他設備透過政府機構、政治部門和非營利組織連上網絡。

「COVID-19的流行使喬州網路可及性差距比以往任何時候都明顯，」州督學伍茲(Richard Woods)說。 「整個喬州的學生，包括農村地區，都需要數位設備及網路才能學習。」

除喬州外，阿拉巴馬、阿肯色州、佛羅里達州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、新澤西州 、北卡、南卡、田納西、維吉尼亞州 和西維吉尼亞等12州的機構或非營利組織目前也可參與該計畫。這些州的合格受助人包括參加全美學校午餐計畫(National School Lunch Program)者、佩爾助學金(Pell Grant)受助人，以及家庭收入低於聯邦貧困部指定收入135%的家庭成員者。