美中經濟文化協會 談防疫及雙邊投資

王美玉(中)表演。(美中經濟文化協會提供)

美中經濟文化協會(CAECA)日前在凱瑞市一中餐廳舉辦聚會，邀請到北卡 州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、聯邦眾議員Deborah Ross代表Caroline Spencer、凱瑞警長Jerry McKiss、教堂山市議會議員顧泓彬、凱瑞市議員劉廣亞，協會董事、華人 代表等共有50多人參加。 參加聚會的部分華人合影。(美中經濟文化協會提供)

本聚會由協會創會董事長衛高榮主持。馬歇爾致詞時表示，北卡需要確保人們受到保護並接種疫苗。前任州參議員、北卡公用事業委員會成員麥基西克(Floyd Bixler McKissick, Jr.)則帶來了州長庫柏(Roy Cooper)的問候。他說北卡很重視和中國 的交流往來，庫柏和前州長普渡(Beverly Purdue)曾一起訪問中國，未來會繼續增進美中經濟文化交流。 參加聚會的人士合影。前排左二衛高榮，左五馬歇爾，左六麥基西克，左七為李勐。 (美中經濟文化協會提供)

顧泓彬是北卡大教堂山分校醫學院副教授，2017年11月當選教堂山市議員，是北卡華人當選市議員的先河。她表示為了更好地服務社區，要競選教堂山市長。美中協會新任董事漆榮來自南卡，與當地政商界有密切聯繫，並積極為中國企業在美投資牽線，促成了不少合作。她表示，美國和中國市場都需要製造業。

會長李勐表示，一年多來華人經歷了兩次抗疫歷程：最先武漢發生疫情，華人捐款購買防疫物資運回國內；後來美國疫情嚴重，又捐錢從中國購買防疫物資給美國醫院、警察和華人社區。 衛高榮(左)與馬歇爾(右)以其夫婿合影。(美中經濟文化協會提供)

其餘與會者包括了該會董事李斌、官詩輝、王源、王芳，秘書長歐紅、副秘書長劉文莉、協會顧問柯秀亭、三角區華人李百鍊、曾昭邦、謝立安、楊建平、程燦東和柯衡明等。移居夏樂的彝族歌唱家王美玉並現場演唱。