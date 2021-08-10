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拜登3閣員 亞城宣導1.2兆基建計畫

記者張蕙燕╱亞特蘭大報導
運輸部長布塔朱吉參觀泛亞社區中心巴士，了解泛亞如何運用聯邦經費照顧、服務少數族裔和弱勢人群。(記者張蕙燕／攝影)
運輸部長布塔朱吉參觀泛亞社區中心巴士，了解泛亞如何運用聯邦經費照顧、服務少數族裔和弱勢人群。(記者張蕙燕／攝影)

拜登政府對基礎建設計畫積極展開宣傳，日前衛生部部長貝西拉(Xavier Becerra)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、和運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)等內閣三大部長，先後在一周內走訪喬治亞州亞特蘭大都會區。其中，布塔朱吉特別聽取協助亞裔的泛亞社區服務中心報告，了解聯邦補助免費接送少數族裔長者、弱勢人群的交通計畫，並承諾支持當地交通基礎設施，以確保公平獲得交通和服務。

國會8月休會期間，拜登總統為順利推動基礎建設計畫，派出14名內閣首長分別前往分布於13州的26個城市展開遊說。其中，貝西拉、葉倫和布塔朱吉前後在8月2日、4日和6日對亞特蘭大都會區展開密集的訪問與拜會。

據了解，透過民主和共和兩黨協商的近1.2兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全美道路、交通運輸及網路寬頻設施，另外由民主黨單方面提出、規模3兆5000億元的預算協調程序法案，重心則在人力基礎建設，例如托兒服務等。兩項法案估計未來數周將在參院交付表決。

衛生部長貝西拉和喬州聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)，走訪泛亞社區中心位於諾爾克斯市(Norcross)旗下的Cosmo社區健保中心。他對於喬州只有40%左右的完全接種新冠病毒疫苗比例，感到憂心，呼籲喬州人應戴上口罩，共同擊敗Delta變種病毒的傳播，並希望大眾公平地獲得醫療保健和疫苗接種。

而喬州行是葉倫則是出任財長以來，第一個的國內走訪行程。她指出，拜登政府的基礎建設的長期投資，有助於改善醫療健保、幼童教育與照顧；基建中囊括寬頻網路，可使大眾受惠，而當前喬治亞州民眾有15%沒有電腦網路設備，6%都會區民眾也沒有寬頻網路；基建還可以改善在疫情中受到影響的民眾生計。

負責交通運輸工作的布塔朱吉在喬州聯邦眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)陪同下，走訪了底克甫群(DeKalb)、谷內郡(Gwinnett)、捷運車站，並和桃樹角市(Peachtree Corners)市政團隊會談。在他的密集行程中，特別登上以服務亞裔為主的泛亞社區中心交通巴士，了解這項接受聯邦補助的服務從2012年展開，目前已有包括5部巴士在內的14輛交通車，對移民、難民和長者社區的當地交通至關重要。他承諾支持當地交通基礎設施，以確保大眾公平獲得安全、快捷的交通和服務。

運輸部長布塔朱吉(左三)6日在多若維爾(Doraville)捷運站，聽取泛亞社區...
運輸部長布塔朱吉(左三)6日在多若維爾(Doraville)捷運站，聽取泛亞社區中心執行長金廷夏(Jung Ha Kim，左二)報告，左右分別為喬州聯邦眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)和多若維爾市長蓋爾曼(Joseph Geierman)。(記者張蕙燕╱攝影)

喬州 拜登 葉倫

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