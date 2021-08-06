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超支20億…喬州核電廠工程延宕 電費將再調漲

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
位於喬治亞州Waynesboro的Vogtle核電廠計畫持續延宕，成本飆升，部分將轉嫁於消費者。圖為興建中的Vogtle核電廠冷卻爐。(美聯社)
位於喬治亞州Waynesboro的Vogtle核電廠計畫持續延宕，成本飆升，部分將轉嫁於消費者。圖為興建中的Vogtle核電廠冷卻爐。(美聯社)

位在喬治亞州Waynesboro、斥資超過270億的Vogtle核電廠工程持續延宕，其中兩座新反應爐將可能超支達20億，其中4.6億將由喬州電力公司(Georgia Power)母公司—南方公司(Southern Co.)的股東承擔，部分則將轉嫁於消費者。

根據美聯社報導，該工程建設還需要三到四個月的時間，這導致其三號機組的預計開工日將延至2022年第二季，四號機組則預計於2023年才能開始營運。但獨立監測員在6月時表示，三號機組至少要到明年6月才能開始運行，額外支出估計將達20億。

該公司和監管機構表示，Vogtle核電廠是30年多來美國首批新反應爐，可提供喬州清潔可靠的能源。反對者則表示希望能有更便宜、更好的選擇，像是天然氣或太陽能發電。

反對該計畫的南方環境法律中心(Southern Environmental Law Center)律師埃伯斯巴赫(Kurt Ebersbach)說，此計畫耗費了大量時間和金錢，實在荒謬。

南方公司在季度報告中將此全部額外成本記錄為股東的損失。該公司截至6月30日的季利潤為3.72億元，合每股收益35美分。對於龐大超支，公司表示可要求消費者買單。

喬州電力公司消費者已為該工程付出代價，先前電費費率上漲了3.4%，預計費率將再漲6.6%，總漲幅累計達10%，委員們將在11月就調漲方案進行投票。

佛羅里達州的傑克森維爾電力局(Jacksonville Electric Authority)，以及佛州和阿拉巴馬州的一些市政公用事業和合作社，也必須為此新反應爐負擔經費。

喬州電力公司對Vogtle電廠的資本預算為92億，預計融資成本為32億。對Vogtle計畫預算的總體影響尚不清楚，因為喬州電力公司僅支付了該計畫總額的45%。電力合作單位和市政公用事業公司將支付剩餘部分的費用，並有不同的融資成本。

該公司表示，三號機組的其一輪關鍵測試在4月開始、上周結束，比預期時間長了數周。目前預計將在今年稍晚將核燃料棒裝入第三個反應爐。

除了延長測試，喬州電力公司表示，由於施工效率低下、須重做不合標準的工作、承包商將系統移交至公司的速度緩慢以及三號機組廢燃料池洩漏所需的維修，Vogtle廠工程進度大幅落後。

Vogtle反應爐於2012年獲得批准，第一個新反應爐原計畫於2016年開始發電。但後來遭遇了延宕和成本急劇上升，尤其是在主承包商於2017年申請破產之後。

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