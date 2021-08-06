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全球最大私營軟體公司SAS 2024將公開IPO

記者王明心／北卡羅來納州報導
全球最大的私營軟體公司SAS準備公開募股上市。(記者王明心／攝影)
全球最大的私營軟體公司SAS準備公開募股上市。(記者王明心／攝影)

位於北卡凱瑞，全球最大的私營軟體公司SAS，即將告別維持50多年的私人資本形態，準備公開募股上市。

該公司上周宣布，準備在2024年進行首次公開募股(IPO)。其官網表示，在聯合創始人古德奈特(Jim Goodnight)和薩勒(John Sall)的領導下，SAS擁有雄厚的資金實力、品牌資產和市場領導力，因此決定邁出這一步。

為了做好IPO，該公司將進行一系列步驟，如優化財務報告結構，精簡某些營運流程等，也將繼續投資大量資金，進一步開發其人工智慧能力和高級分析軟體解決方案，擴大在市場中的領導地位。

該公司2020年約有30億元營收，且已經連續45年獲利，2021年上半年收入增長8.4%。古德奈特表示，通過準備上市，該公司可為員工、客戶、合作夥伴和社區提供機會一起參與企業成功，「我們已經建立了良好的營運和財務基礎，為未來打下了基礎，現在是為下一章做準備的時候了。」

SAS透過其軟體和服務，在金融服務、專業服務、政府和醫療保健領域，為全球2000名客戶提供人工智慧和分析解決方案，是唯一一家每年獲得資料科學和機器學習平台Gartner's Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms評為領導者的供應商。

該公司自1997年起，每年被「財富」雜誌(Fortune)選為全球最佳工作場所，員工福利包括提供日間托兒服務，費用約為正常費用的三分之一、為雇員及其家屬提供免費醫療服務、鼓勵員工每周工作35小時、免費提供娛樂和健身中心、免費生活諮詢服務、為兒童舉辦夏令營、經營自助餐廳和咖啡、每年提供22.5噸M&M巧克力豆等。

人工智慧 工作 營收

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