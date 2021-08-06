Delta肆虐 喬州染疫住院飆6倍

由於Delta病毒變異株肆虐，喬治亞州各地醫院病患人數激增。根據喬州 公共衛生署的數據，4日全州醫院共有近2800名新冠肺炎患者，比7月4日僅450名住院患者的數據，增加超過六倍。

衛生署指出，近日住院者中，至少95%都是未接種疫苗 的民眾，其中包括尚不符合接種資格的12歲以下孩童。

亞特蘭大 地區的急診室醫師Mehrdod Ehteshami表示，過去兩周內，喬州5至17歲兒童的新冠肺炎病例，每周都比前一周增加兩倍以上。

她呼籲符合接種資格的民眾盡快接種疫苗，因為目前疫苗為最有效阻止或減緩Delta病毒傳播的方法。

喬州現階段有41%的人口接種了疫苗。在喬州西北部的六個郡，疫苗接種率低於州平均，23%的住院者是染疫患者。而在亞城都會區的富頓郡(Fulton)、底克甫郡(DeKalb)和谷內郡(Gwinnett)—接種率超過州平均，只有13%的住院者為新冠病患。

近日病例暴增，亨利郡(Henry)主要醫療院所已人滿為患，當地更宣布從3日起持續60天，當地將進入緊急狀態。

至於上周才傳出可能重回「第三階段重啟」的亞特蘭大，其市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)日前表示，該市持續追蹤病例數，離重回「第二階段重啟」可能也不遠了。

亞市第二階段重啟的指南，包括除非是必要旅行，民眾均應待在家中；鼓勵餐館和企業提供外帶或路邊(curbside)服務，市府只對公眾開放必要服務機構。