首屆中華盃全美詩詞大賽 大中華超市集團主辦 徵稿8月底截止

大中華超市在全美擁有近20家門市部。(GW臉書)

由大中華超市集團公司主辦，北美詩歌協會協辦，萃雲軒周刊編委會承辦的第一屆「中華盃」全美詩詞大賽，主題為「重拾信心，攜手前行」，新舊詩體題材與內容不限，8月31日截稿。獲獎名單9月公布42件等級獎作品以及若干名優秀獎，一等獎可獲500元。

中華盃全美詩詞大賽由大中華集團董事長張利惠和總經理石青松，兼任大賽組委會正副主任。大中華超市(Great Wall Supermarket)是大中華集團旗下美國 亞洲食品連鎖超市，由張利惠於2003年在紐約 創立，如今全美已有近 20 家大型門店，旗下員工超過2000名，是服務於全美華人社區的大型綜合性超市。

主辦單位歡迎全美詩人及廣大詩詞愛好者均可參賽投稿，每人限投5首。創作體裁為新詩和舊體詩詞，新舊韻不限，但同一首作品中不能混用。參賽作品內容要思想健康，傳播正能量。獲獎作品著作權歸作者所有；主辦方有權在畫冊、出版物、行業宣傳以及網站中使用，不再另行支付稿酬。

參賽者可將作品連同個人相關資料，電郵：[email protected]，電郵主旨為「參賽」，需註明投稿類別為新詩或舊體詩，作者真實姓名，詳細通信地址(含郵政編碼)，聯繫電話等信息。徵稿詳情可聯繫微信 號：qianfei2003 (香尖曉露)，anna140131(秋水伊人)，yingyue3tan(映月，水仙子)。