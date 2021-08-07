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亞特蘭大台美學校推動北管班 秋季班招生開始報名

亞特蘭大訊
台美學校添購的北管樂器。(台美提供)
台美學校添購的北管樂器。(台美提供)

亞特蘭大台美學校致力發揚傳統文化，最近募款添購北管樂團所需的樂器，將在秋季開學時組成北管班。該校已開始秋季班招生，歡迎各年齡層的學生報名參加。

台美學校校長吳淑貴在暑假中募款為學校添購北管樂團所需的樂器：板鼓、通鼓、扁鼓，與銅類樂器的大鈔、小鈔、響盞、鑼，加上嗩吶。

該校指出，北管可說是以前台灣人的重金屬樂隊。北管的名字是相對於南管，南管是一種很慢很抒情的音樂，所以北管是很熱鬧的音樂。北管音樂是台灣先民取自古老音樂，由民間樂師數百年來的集體創作，並經去蕪存菁的淬煉過程後，一代傳一代的歷史產物。有人認為台灣的國劇應該是歌仔戲，台灣國樂應該是北管，因為它們才是真正接台灣地氣，可以代表台灣。

北管鑼鼓音樂在台灣人的生活中處處可聞。廟會慶典活動中，常可見北管各曲館以「輸人不輸陣」之態參與盛會，而民間戲曲布袋戲、歌仔戲、客家採茶戲，以及客家八音與宗教儀式的後場音樂，也運用不少北管鑼鼓樂。因此，在台灣民間聽到熟悉的鑼鼓震耳聲響，就是北管鑼鼓音樂。

北管鑼鼓音樂是一種群體合奏的音樂型態，學習北管鑼鼓音樂，不但能增進節奏能力，更能讓學生在趣味性十足的鑼鼓聲中，學習互相合作的精神與默契，增進樂器合奏的能力與精神；而以板鼓的指揮動作為馬首是瞻，更可以提升學生的學習專注力。

台美將在2021秋季班開始招生，學生年齡不限歡迎所有人參加，報名可發簡訊：678-677-2789。

台灣 招生 升學

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