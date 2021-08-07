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谷企平接替汪瀛出任甘斯維爾台商會會長 新團隊矢言努力促進成員生意與大企業結合交流

亞特蘭大工商組
賴麗瑩代替僑務委員長童振源頒發王德銀質獎牌，表揚他贊助捐贈1000萬個口罩和2萬美元推展公眾外交。
賴麗瑩代替僑務委員長童振源頒發王德銀質獎牌，表揚他贊助捐贈1000萬個口罩和2萬美元推展公眾外交。

喬治亞州甘斯維爾台灣商會(Taiwanese Chamber of Commerce Gainesville Georgia)日前在Johns Creek市St. Ives鄉村俱樂部，舉行第八屆會長交接儀式及晩宴。新任會長谷企平在中華民國駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍監交下，從會長汪瀛手中接下商會印信。谷企平表示，未來他將致力讓商會成員認識更多大企業，促進交流與結合。

谷企平指出，他青少年時期離開台灣高雄，隨著父親醫療團隊到非洲服務，後來來到美國，雖不是生意人，但居住喬治亞州時間長久，畢業後在IBM工作長達25年，再來從事財務顧問工作，在喬州認識許多人，而且甘斯維爾台商會人才濟濟，可以幫助各個生意與大公司連結。

他並介紹新一屆工作團隊，分別是副會長陳家琪，秘書長孔繁華、李琳妮夫婦，財務長秦文皓，以及文案設計林詠琇。

汪瀛致辭表示，過去一年他在新冠病毒疫情中，接下會長職務，借助網路科技，召開多場專業會議及活動。感謝長官、理事與團隊的支持，一同完成許多任務。

交卸下會長職務的汪瀛，已出任第34屆北美洲台灣商會聯合總會副總會長暨青商部輔導委員會主任委員。另外，甘斯維爾台商會創會理事王立綱，則出任法規委員會主任委員。

晚宴由王德博士贊助，他將在9月返台參加世界台灣商會聯合總會第28屆總會長就職典禮。他表示，台灣在國際上的名聲愈來愈響亮，他上任後更要為台灣正名而努力，同時還要努力為全世界中國人謀福利。

當天參與甘斯維爾台灣商會會長交接儀式，還有亞特蘭大華僑文教中心主任賴麗瑩，Johns Creek市長候選人、現任市議員John Bradberry，僑務榮譽職人員王祥瑞、陳献士、呂志全、李本泉等，約80人與會。王翼龍感謝汪瀛過去一年與經文處的支持與合作，並期盼谷企平帶領的新團隊繼續與政府合作；賴麗瑩則表彰汪瀛是謹守承諾的會長，新會長谷企平也非常熱心，積極任事，整個甘斯維爾商會蓬勃興隆，幫助政府做很多事。

Johns Creek市長候選人、現任市議員John Bradberry爭取大家...
Johns Creek市長候選人、現任市議員John Bradberry爭取大家的支持，他強調該Johns Creek是個多元化市，但他會努力促進該市成為合一的城市。
甘斯維爾台商會新任會長谷企平(左三)和副會長陳家琪(右三)，及工作團隊左起秘書長...
甘斯維爾台商會新任會長谷企平(左三)和副會長陳家琪(右三)，及工作團隊左起秘書長孔繁華、財務長秦文皓、秘書長李琳妮、文案設計林詠琇。
駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(右)和僑教中心主任賴麗瑩(左)，代表頒發僑務委員...
駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(右)和僑教中心主任賴麗瑩(左)，代表頒發僑務委員長童振源致贈谷企平賀狀。左二為晚會主持人謝景琳。
汪瀛(左二)頒發感謝獎座給過去一年來幫忙的工作團隊，左起為秘書長謝露琳、財務長詹...
汪瀛(左二)頒發感謝獎座給過去一年來幫忙的工作團隊，左起為秘書長謝露琳、財務長詹詔棠、副會長谷企平。
甘斯維爾台商會在駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(左三)監交下，汪瀛(左二)將商會...
甘斯維爾台商會在駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(左三)監交下，汪瀛(左二)將商會印信交給新會長谷企平(右)，左為即將就任世界台商會聯合總會總會長王德。
駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(右)和僑教中心主任賴麗瑩(左)，代表頒發僑務委員...
駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(右)和僑教中心主任賴麗瑩(左)，代表頒發僑務委員長童振源致贈汪瀛感謝狀。
甘斯維爾台商會理事與貴賓。
甘斯維爾台商會理事與貴賓。
交接典禮在St. Ives Country Club舉行，由王德贊助。
交接典禮在St. Ives Country Club舉行，由王德贊助。
新會長谷企平(右)感謝會長汪瀛過去一年帶領與服務甘斯維爾台商會。
新會長谷企平(右)感謝會長汪瀛過去一年帶領與服務甘斯維爾台商會。
甘斯維爾台商會主要負責人與駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(中)，順時鐘方向左起為...
甘斯維爾台商會主要負責人與駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍(中)，順時鐘方向左起為陳家琪、王德夫婦、李本泉、谷企平和汪瀛。

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