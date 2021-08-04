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喬州接種率低 歐曉瑜：州府應多鼓勵

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
針對喬州疫苗施打率低迷，州參議員歐曉瑜說，喬州政府還可以再做更多，推動更多民眾接種。(歐曉瑜臉書)
針對喬州疫苗施打率低迷，州參議員歐曉瑜說，喬州政府還可以再做更多，推動更多民眾接種。(歐曉瑜臉書)

亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)日前下令在室內公共場所內須強制戴口罩後，引發喬州州長坎普(Brian Kemp)公開批評。坎普並指責拜登沒有採取足夠措施，推動食品和藥物管理局(FDA)將疫苗的緊急授權升級為永久授權，他表示，敦促人們再次戴口罩是「混亂信息」，可能還會阻礙疫苗接種意願。

喬州疫苗接種率仍低，坎普在記者會雖再次呼籲人們接種疫苗，但也提到，只有在喬州醫院不堪重負時，他才會尋求其他解決方案。他回答記者詢問時表示，「你可以把馬牽到水邊，但你不能逼他喝水」。

對此，身為麻醉科醫師，亦具有公共衛生碩士學位的喬州議會州參議員歐曉瑜(Michelle Au)在接受Fox 5 News訪問時表示，領導人可採取更多措施來鼓勵人們接種疫苗。

「看到州長一直將推動疫苗作為控制疫情的首要任務，我感到十分振奮，但我確實認為喬州沒有盡最大努力推動提升疫苗接種」。

喬州公衛署的數據顯示，該州只有40%的人完全接種，遠低於全美的49.4%。

歐曉瑜說，政府領導人有責任帶頭，「現在不是官員說：『如果你還沒有接種疫苗，我無能為力』的時候。」

她說，一些尚未接種者對疫苗沒有意識形態上的反對，而是有著不知如何克服的困難，例如缺乏交通工具、需請假才能注射，或者若是有副作用，能否有病假可用？

她建議疫苗接種站應該想辦法更貼近民眾，尤其是幫助上班族減少打疫苗而出現的一些障礙。

「對待疫苗宣導應像紅十字會對待捐血一樣，許多地方都可捐血，施打疫苗也應推廣到工作地點、銀行大廳，任何人們所在之地進行，且竭盡可能降低可能的障礙，讓人們能夠輕鬆無顧慮地打疫苗。」

針對記者提出有關抽獎等激勵疫苗施打的問題，坎普說，「抽獎在其他州沒有效，強制規定也沒有效。在疫情流行的現階段，人們知道自己應該做什麼，而就是有些人不願意做(打疫苗)」。

對此，歐曉瑜表示，抽獎等激勵方式可能是有效的工具，尤其對年輕人而言，「打疫苗以減低社區感染，降低住院率等等這類說法，對某些人來說太遙遠太抽象，但若提供個人或家庭的獎勵，這些人就更容易理解。」

她說，疫苗接種不是黨派問題，她希望州領導人能夠共同考慮更具創意的解決方案。

疫苗 喬州 疫情

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