北卡醫院強制員工接種 拒絕者將遭解雇 百人抗議

杜克醫院將強制員工接種新冠疫苗。(杜克醫院官方臉書截圖)

位於教堂山、洛麗、錫勒市(Siler City) 和強斯頓郡(Johnston)的三家杜克醫院和北卡 大學醫院月前宣布，將強制所有工作 人員接種疫苗 ，拒絕者將失去工作。此舉雖獲得代表北卡130家醫院的北卡醫療保健協會(N.C. Healthcare Association)支持，但日前卻引發約100人於杜克醫院前聚集抗議。

抗議者中不乏杜克醫院的工作人員，他們說，醫院強迫注射疫苗，侵犯了他們的選擇自由和個人健康。一位外科技術員接受新聞與觀察家採訪時表示，身為醫療工作者，他去年12月成為北卡首批接種疫苗的人。

他說，打了第一劑之後，身體嚴重疼痛，並引起其他健康問題，「這是未經FDA批准的疫苗，只允許緊急使用，我覺得這太瘋狂了」。他主張每個人應有選擇自己醫療保健方式的權利。

有些抗議者懷疑疫苗的有效性和安全性，稱現在供注射和服用的疫苗，需要更多時間和研究來證明。他們說，製藥公司受到免受疫苗副作用法律責任的保護，其實是個危險信號。一名維克郡衛生保健工作人員說，對醫護人員的最佳保護是個人防護裝備，而不是疫苗，她表示會繼續戴著N95口罩和防護罩，來保護自己和患者。

一名民眾抗議醫護人員昔日被當作英雄，現在卻因疫苗問題要被解雇。(取自WRAL電視台)

接受WRAL電視台採訪的民眾，也對疫苗表達了不信任。有人說，CDC「分享的是關於這種病毒的理論，不是事實」，一名丈夫在該醫院擔任護士的婦女說，「到目前為止沒有看到疫苗帶來的好處」。

現場也有人反對抗議者的說法。一名已在杜克大學工作20年的員工說，人們覺得強制注射疫苗是剝奪自由，但她表示，接種疫苗才是追求自由，因為這樣大家才能回到正常生活。

一名婦女說她的丈夫是杜克醫院的註冊護士，不是供作實驗的老鼠。(取自WRAL電視台)

杜克區域醫院院長加爾布雷斯(Katie Galbraith)表示，杜克大學醫院系統目前約有77%的員工已完成疫苗接種。她說，她了解有些員工推遲接種有其原因，但她相信疫苗是目前對抗COVID的最佳工具，Delta變種病毒的激增使醫院有責任採取行動。

杜克大學醫院的員工，如不想接種疫苗，可在9月21日之前申請有限的醫療豁免和宗教豁免名額，但期限過後如仍未施打疫苗者將面臨解雇。