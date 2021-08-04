北卡州府將核實員工接種狀況 SAS、思科、谷歌響應

北卡州長庫伯(Roy Cooper)說，州政府將開始核實工作人員的疫苗接種狀況。(取自州長臉書)

北卡 州長庫伯(Roy Cooper)和北卡衛生部(NCDHHS)部長科恩(Mandy K. Cohen)日前宣布，州政府將開始核實工作 人員的疫苗 接種狀況，同時也鼓勵民間企業跟進，此舉已獲一些大公司響應，這些企業要求員工打完疫苗才能回辦公室上班，也有公司仍在觀望。

北卡第224號行政命令規定，州政府要求未接種疫苗員工需戴上口罩，而且每周至少要接受一次病毒檢測。庫伯說，在更多人接種疫苗前，每個人都會繼續受到病毒威脅。科恩表示，只有接種疫苗才能擺脫新冠流行病，她說，病毒傳播率最高的地區，就是疫苗接種率低，以及居民沒有打完兩劑疫苗的地區。

根據新聞與觀察家報導，該州三角地區幾家大公司，紛紛開始核實員工疫苗接種，SAS原本計畫9月7日完全重新開放員工達5500名的凱瑞園區，但隨著Delta變種病毒蔓延，該公司改成只允許接種過疫苗者回公司工作，未接種者則繼續遠距上班。

在三角科研園區有大約5000名員工的思科系統(Cisco)，也表示僅允許已接種者回到辦公室。已開始在杜倫(Durham)據點上班的谷歌(Google)員工也收到新指令稱，該公司在家上班的結束時間，從9月1日延至10月18日，而需進辦公室者都要完成疫苗接種。

一些企業尚未決定是否把施打疫苗列入返回辦公室的要求，其中思傑公司(Citrix)表示，他們強烈鼓勵員工接種疫苗，但未強制執行，只要求辦公室裡每個人都戴口罩。

已恢復回公司一周工作5天的Bandwidth公司說，沒有強制員工接種，「但會密切關注Delta變種病毒的情況」。

在三角科研園區約有8000名員工的IBM，目前主要仍是遠端工作，和洛麗軟體初創企業Pendo、杜倫半導體製造商Cree一樣，未要求員工在返回辦公室時須接種疫苗。

位於莫里斯維爾(Morrisville)的聯想集團(Lenovo)現階段也不要求員工接種疫苗，但稱會考慮CDC的最新防疫指導後，再制定重返辦公室計畫。凱瑞的遊戲開發公司Epic Games說，辦公室還沒對員工開放，因此未制定重返辦公室計畫。

北卡衛生部最新的防疫指南指出，未接種疫苗者需在所有室內公共場所戴口罩，並與他人間隔六呎，常洗手。此外，未接種者不應旅行，也不應與其他非同住且還未接種者聚集，如果一定要聚會，應選擇室外，並保持安全距離。