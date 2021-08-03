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夏樂首屆中文音樂劇夏令營 成果豐

記者王政賢／北卡羅來納州報導
第一屆夏樂市兒童中文音樂劇夏令營全體學員合影。(許芝瑜提供)
第一屆夏樂市兒童中文音樂劇夏令營全體學員合影。(許芝瑜提供)

夏樂市中文學校首屆兒童中文音樂劇夏令營日前圓滿結束。12位五到十歲的學生於五天時間內，完成了一齣中文兒童音樂劇「鱷魚大嘴吃太陽」的排練和演出。

「來個蹦蹦」舞蹈片段。(許芝瑜提供)
「來個蹦蹦」舞蹈片段。(許芝瑜提供)

該夏令營由音樂藝術博士許芝瑜規畫指導，楊婉鈴帶領即興創作，林佳蓉擔任舞蹈指導、張雅涵擔任聲樂指導。許芝瑜早年曾參與台灣許多音樂劇的演出、配唱，旅居美國後，受邀擔任不少音樂劇和歌劇製作的音樂總監。

「鱷魚大嘴吃太陽」狐狸包包麵包出爐一幕。(許芝瑜提供)
「鱷魚大嘴吃太陽」狐狸包包麵包出爐一幕。(許芝瑜提供)

「鱷魚大嘴吃太陽」改編自台灣果陀兒童劇團的原創作本，並搭配上歌曲舞蹈。其中還包含了許芝瑜及楊婉鈴聯手創作的全新歌曲，全程以中文演出。旅居紐約的張雅涵透過網路教學，讓學生們學習正確發聲方式。現居威斯康辛州的林佳蓉，以影片預錄方式指導學員舞蹈。

楊婉鈴指導學員即興創作新版「三隻小豬」。(許芝瑜提供)
楊婉鈴指導學員即興創作新版「三隻小豬」。(許芝瑜提供)

成果展中，學生們完成了創意新版「三隻小豬」，並在台灣嘻哈團體玖壹壹的歌曲「來個蹦蹦」中，展現活力四射的舞蹈。長達15分鐘的「鱷魚大嘴吃太陽」，學員們認真研讀劇本、練習走位，學習成果明顯。

夏令營師生與提供場地贊助者(後排右一)合照，後排右二為楊婉鈴，後排左一為許芝瑜。...
夏令營師生與提供場地贊助者(後排右一)合照，後排右二為楊婉鈴，後排左一為許芝瑜。(許芝瑜提供)

中文音樂劇夏令營，學生們除歌唱、舞蹈外，同時也體驗了專業劇場的學習過程，這是許芝瑜推廣華人兒童表演藝術的嘗試，期待能給下一代一個用表演藝術學習華語文化的多元環境。

音樂劇學員們參與即興創作。(許芝瑜提供)
音樂劇學員們參與即興創作。(許芝瑜提供)

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