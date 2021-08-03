羅博深夏樂開講博弈論 深入淺出回響大
國際數學奧林匹克競賽美國國家隊的總教練、卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon)數學副教授羅博深，日前在夏樂市的「博弈論入門」：遊戲、策略和發明中的數學(Math in games, strategy, & invention)講座，因為報名人數很多，又有場地人數限制，臨時分成下午5時和晚上7時兩場舉行。
羅博深所帶領的美國奧數隊，分別在2015、2016、2018及2019年比賽獲勝，也是美國自1994年以來首次重新贏得冠軍。
羅博深為所有前來的家長與學生準備了紙筆和數學題。他由簡單的數學遊戲開始，由淺入深，逐漸談到博弈論在數學遊戲與其它生活場景中應用的策略。他帶領孩子們在數學遊戲中體驗思考樂趣，同時也和兒童的父母分享對於教育和數學思維培養的看法。他指出，通過學習數學，可以總結思路進行發明創造。
在短短一個小時的講座中，羅與大家頻頻互動，孩子們積極舉手回答問題，引發層層思考。他還提到數學在目前的新冠疫情以及防範伊波拉及其它病毒傳播中的應用。
羅博深在微博中指出，博弈論是對理性決策者之間戰略互動的數學模型的研究，適用於社會科學的所有領域，以及邏輯、系統科學和計算機科學。
美中經濟文化協會會長李勐，在接到北卡科協會長黃蒙的電話，知道羅博深要來夏樂講演後，邀請了夏樂亞美商會董事長陳宗理、夏樂華美協會會長劉建國、夏樂華人文化、體育和藝術聯合會創始人鐘偉雄、和汪谷奇生物博士等人參加歡迎宴會。北卡大夏樂分校數學教授洪濤則全程接待這次活動。
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