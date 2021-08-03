羅博深夏樂開講博弈論 深入淺出回響大

美中經文協會舉行招待會歡迎羅博深，左三起劉建國，李勐，羅博深，鐘偉雄，陳宗理，洪濤。(記者王政賢／攝影)

國際數學奧林匹克競賽美國 國家隊的總教練、卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon)數學副教授羅博深，日前在夏樂市的「博弈論入門」：遊戲、策略和發明中的數學(Math in games, strategy, & invention)講座，因為報名人數很多，又有場地人數限制，臨時分成下午5時和晚上7時兩場舉行。

羅教授與大家頻頻互動，孩子們積極舉手回答問題。(記者王政賢／攝影)

羅博深所帶領的美國奧數隊，分別在2015、2016、2018及2019年比賽獲勝，也是美國自1994年以來首次重新贏得冠軍。

羅博深為所有前來的家長與學生準備了紙筆和數學題。他由簡單的數學遊戲開始，由淺入深，逐漸談到博弈論在數學遊戲與其它生活場景中應用的策略。他帶領孩子們在數學遊戲中體驗思考樂趣，同時也和兒童的父母分享對於教育和數學思維培養的看法。他指出，通過學習數學，可以總結思路進行發明創造。

演講現場座無虛席，還有聽眾只好站立聽講。(記者王政賢／攝影)

在短短一個小時的講座中，羅與大家頻頻互動，孩子們積極舉手回答問題，引發層層思考。他還提到數學在目前的新冠疫情 以及防範伊波拉及其它病毒傳播中的應用。

羅博深在微博中指出，博弈論是對理性決策者之間戰略互動的數學模型的研究，適用於社會科學的所有領域，以及邏輯、系統科學和計算機科學。

羅教授的講演吸引很多聽眾參加。(記者王政賢／攝影)

美中經濟文化協會會長李勐，在接到北卡 科協會長黃蒙的電話，知道羅博深要來夏樂講演後，邀請了夏樂亞美商會董事長陳宗理、夏樂華美協會會長劉建國、夏樂華人文化、體育和藝術聯合會創始人鐘偉雄、和汪谷奇生物博士等人參加歡迎宴會。北卡大夏樂分校數學教授洪濤則全程接待這次活動。