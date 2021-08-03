Delta肆虐 亞城擬收緊防疫到勞工節

由於具高度傳染性的Delta病毒株肆虐，新冠病毒再次於喬治亞州各社區傳播，該州目前除了四個郡的疫情仍算和緩外，包括亞特蘭大市及其他所有郡縣，均達到「大量」或是「高度」(substantial)傳染的門檻，根據指出，亞城正準備回到該市「重開計畫」的第三階段，包括限制餐館與零售據點的人數等。

電視台11Alive報導，此文件提到，亞城官員將根據衛生機構的評估，推出最新防疫 指南，且計畫這波收緊防疫措施，將持續施行到9月初勞工節左右。

該文件還指出，亞城市府正制定計畫，確定員工們是否已接種疫苗 ，同時也可能推出其他刺激疫苗施打方案，鼓勵未接種者盡快施打疫苗。

亞城目前沒有強制其員工接種疫苗，但文件中指出，這個想法並非不可行，最終將取決於公共衛生的指導方針和員工疫苗接種率。

去年市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)的第三階段重開計畫包括了「限制餐廳和零售場所的容納人數以符合社交距離規範」，並在可行的情況下讓企業進行遠程辦公等。目前尚不清楚亞城再次實施第三階段計畫是否會落實。

巴頓斯上周稍早已發布了口罩 命令，他要求在亞城室內公共場所，包括私營企業和機構，均需配戴口罩。