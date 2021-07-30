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喬州眾議長提議 提供警察千元獎金

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州眾議長拉爾斯頓(David Ralston，共和黨)日前表示，將在州預算中尋求7500萬元經費，除為每位市和郡警察(police officer and sheriff's deputy)提供1000元的獎金外，同時也替檢察官和公設辯護人提高薪資，並強化喬州調查局(GBI)的各項人力與效能。

他提到，另外將為GBI撥出新資金，用於啟動對選舉舞弊的調查。

最近幾個月，喬州共和黨人將焦點放在由民主黨治理的亞特蘭大暴力犯罪問題。今年3月，拉爾斯頓表示，將任命委員會來研究州政府是否應干預該市的治安工作。

上周在亞城舉行的犯罪立法聽證會上，州長坎普(Brian Kemp)表示，將在議員返回參加重畫選區的特別會議上，考慮提出此一反犯罪提案。

亞城警察局在2020年已處理了154起凶殺案，高於過去十年的每年平均90起，其增長速度在今年上半年持續。儘管非凶殺案，但嚴重襲擊事件(aggravated assaults)，包括非致命槍擊案件也顯著增加，。

拉爾斯頓提議的7500萬經費中的三分之一，將作為警員的獎金。另外超過2000萬將撥給喬州調查局，1000萬將用於州檢察官和公設辯護人的加薪。另700萬則將專門替行為健康和發育障礙部門(Dept. of Behavioral Health & Developmental Disability)增加緊急調度病床。

其中用於GBI的大部分資金，將增雇員工加入死亡調查、法醫服務和幾個專門工作組。7500萬也包括拉爾斯頓之前宣布要用於解決亞城犯罪問題的300萬元。

喬州 警察 共和黨

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