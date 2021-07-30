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「疫」外蓬勃 喬州電影業進帳40億創紀錄

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

即使是在疫情期間，喬治亞州電影業過去一年仍然蓬勃發展，總計在製作電影和電視節目行業方面進帳高達40億，創下新紀錄。

喬州拍攝的需求越來越多，一些拍攝計畫不得不在喬州世界會議中心(Georgia World Congress Center)的會議廳拍攝，因為片廠已沒有足夠空間來容納它們。

疫情開始爆發之初，亞特蘭大各片場曾短暫關閉。喬州電影辦公室主任湯馬斯(Lee Thomas)表示，該州片場後來決定在設定嚴格的防疫措施及安全方式工作下回歸拍攝。此舉在其他多州依舊未解封下，獲得了巨大的回報。

「喬治亞州是最早重新開放的州之一。我們知道在影視製作內容這一塊，市場有著大量需求，所以我們回歸拍攝生產。我們也開設了新節目，也從其他尚未重開的市場手上搶來一些拍攝計畫。」

她說，喬州還有增長空間，因為該州目前沒有足夠的片場，來容納所有想要在此拍攝的影視節目。

該州向製片人提供的稅收抵免也大大幫助了電影業發展。

儘管稅收抵免取得了成功，但仍受到了批評，肯尼索州立大學(Kennesaw State)經濟學教授布列得伯尼(J.C. Bradbury)說，此一稅金抵免計畫代價高昂，「大約相當於州預算的4%，如果將喬州每個家庭的預算加起來，每個家庭約繳了300元的稅收，用來資助這些稅收抵免。」

湯馬斯說，如果該州希望電影業在來年創造更多新的紀錄，那麼這些稅收抵免必須保留。

喬州 電影 疫情

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