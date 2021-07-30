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全美大城住家土地面積 佛州傑城第2 北卡夏樂第4

記者王政賢／北卡羅來納州報導

新冠疫情讓許多長時間居家隔離的民眾在尋找新住房時，考慮購入更大住家土地面積的房子，畢竟更大的土地，意味著有更多的空間可用於後院或兒童遊樂區，或者作為開闢蔬菜種植之用，根據Storage Café的全美20個大城市住家土地面積排行榜顯示，佛州傑克森維爾(Jacksonville)在土地面積上排名第二，北卡夏樂排名第四。

該份統計是依照居民居家周圍可享受的土地面積來做出排名。不過，該調查也發現，隨著房屋占地越來越大，土地面積卻不斷縮小，僅有少數幾個城市能提供足夠的寬敞空間，滿足人們因疫情流行而增加的戶外空間需求。

與夏樂住家土地面積和房屋面積變化顯示，夏樂住家的土地面積中位值為8500平方呎，是芝加哥平均土地面積的5倍，在室內居住空間方面，夏樂其住宅面積中位數為2064平方呎。

然而，從過去100年來的住家土地面積和房屋面積趨勢來看，夏樂市從1970年代到現在，其庭院空間中位數減少了近八倍。過去十年建造的新房，占其所在土地的30%以上，而在1970年代這一比例僅為3%。當年的平均土地面積為5萬8708平方呎。

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