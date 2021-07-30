返校後戴口罩？亞城各學區不同調

亞特蘭大都會區數個學區 新學年將於未來兩周內開啟，然而對於防疫的安全規定卻不盡相同。多個學區鼓勵但不強制要求員工接種疫苗 ，其中亞特蘭大和富頓郡(Fulton)在內的學區，則計畫在返校活動期間提供疫苗接種服務。

疫苗目前僅適用於12歲及以上的人，涵蓋高中和部分中學學生，然而至今喬州該年齡層的疫苗接種率不到五分之一，遠低於全美平均水平。

美國傳染病學會(Infectious Diseases Society of America)董事會成員Tina Q. Tran博士表示，接種率太低的情況下，學校應該再次恢復去年採取的所有預防措施，包括強制戴口罩 。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)截至28日的數據顯示，53.2%的12歲以上喬州人至少接種了一劑疫苗，完全接種者則有44.9%。

目前全美有66.6%符合資格的民眾至少接種了一劑疫苗，12歲以上者有57.6%已全面接種疫苗，與此相較，喬州的數據仍低。

目前在亞城都會區的亞特蘭大公校、克來頓(Clayton)、底克甫(DeKalb)和谷內郡(Gwinnett)學區表示，新學年將強制戴口罩。而鄰近的卡布(Cobb)、富頓(Fulton)和瑪瑞埃塔(Marietta)到28日為止，仍維持新學年不強制戴口罩的規定。

北邊郊區的福賽斯郡(Forsyth)學校表示，是否戴口罩是個人選擇，學區不會在網站上提供接觸者追踪、隔離「健康」兒童或每日病例數據報告。