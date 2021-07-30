我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

喬州155郡列新冠感染熱區 沙凡納、亞城已重啟口罩令

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州159個郡縣中，多達155個已達到「大量」或是「高度」傳染的門檻。(CDC網站)
喬州159個郡縣中，多達155個已達到「大量」或是「高度」傳染的門檻。(CDC網站)

根據聯邦疾病控制與預防中心(CDC)在7月20日至26日的數據指出，喬治亞州的159個郡縣中，除了達德(Dade)、梅肯(Macon)、葛拉斯卡克(Glascock)以及雷尼爾(Lanier)郡之外，其他155個郡均達到了「大量」或是「高度」(substantial)傳染的門檻，這些地區的民眾無論疫苗接種與否，建議應在室內戴上口罩

另一項由非營利組織Surgo Ventures分析CDC疫苗接種數據得出的全美「Delta病毒株危險區」(Delta Danger Zone)排名，喬州查爾頓郡(Charlton)僅14%的人口接種了新冠疫苗，是全美疫情最嚴重的郡。喬州其他六個郡：貝肯(Bacon)、雷尼爾、特爾費爾(Telfair)、赫德(Heard)、傑夫戴維斯(Jeff Davis)和特雷特倫(Treutlen)等區，也擠入該榜前20名。

喬州全州近日均有病例激增的現象，其中以18至29歲年齡層增加最多，而約83%的新病例為Delta病毒株感染。

亞特蘭大憲報(AJC)指出，喬州可能確診及已經確診病例，七天滾動平均值現處於3月5日以來的最高點，是獨立紀念日假期前的八倍多。而疫苗接種的步伐趨緩，全州疫苗接種率徘徊在40%左右，喬州27日的病毒檢測陽性率已躍升至13%。

州長坎普(Brian Kemp)長期以來一直反對以口罩強制令來對抗病毒傳播。在CDC敦促疫情肆虐地區的民眾應重新在室內戴口罩之後，他的立場依舊沒有改變。

坎普表示，他將繼續敦促居民在適當的情況下戴口罩，但反對以法律或命令強制要求。「喬州不會再度封鎖，也不會強制要求州民戴口罩，」但他敦促民眾「盡快接種疫苗」。

近幾周來，坎普簽署了行政命令，限制使用「疫苗護照」，也反對學校強制師生戴口罩。

然而喬州有越來越多的地方政府自行採取措施來遏制疾病傳播。繼26日沙凡納市(Savannah)市長強森(Van Johnson)宣布恢復該市的口罩令後，28日晚間，亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)也下令該市在所有室內公共場所，包括私營企業，都應執行口罩令。

口罩 喬州 疫苗

上一則

返校後戴口罩？亞城各學區不同調

延伸閱讀

拜登新疫苗政策 要求聯邦雇員接種、各州推100元獎勵金

拜登新疫苗政策 要求聯邦雇員接種、各州推100元獎勵金
舊金山擴大疫苗授權 再次要求室內戴口罩

舊金山擴大疫苗授權 再次要求室內戴口罩
全球疫苗注射 已超過40億劑

全球疫苗注射 已超過40億劑
喬州2021年度稅收269億 增逾30億 成長13.5%

喬州2021年度稅收269億 增逾30億 成長13.5%
喬州州長坎普競選連任開跑 避提川普

喬州州長坎普競選連任開跑 避提川普
加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震