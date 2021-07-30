喬州155郡列新冠感染熱區 沙凡納、亞城已重啟口罩令

喬州159個郡縣中，多達155個已達到「大量」或是「高度」傳染的門檻。(CDC網站)

根據聯邦疾病控制與預防中心(CDC)在7月20日至26日的數據指出，喬治亞州的159個郡縣中，除了達德(Dade)、梅肯(Macon)、葛拉斯卡克(Glascock)以及雷尼爾(Lanier)郡之外，其他155個郡均達到了「大量」或是「高度」(substantial)傳染的門檻，這些地區的民眾無論疫苗 接種與否，建議應在室內戴上口罩 。

另一項由非營利組織Surgo Ventures分析CDC疫苗接種數據得出的全美「Delta病毒株危險區」(Delta Danger Zone)排名，喬州 查爾頓郡(Charlton)僅14%的人口接種了新冠疫苗，是全美疫情最嚴重的郡。喬州其他六個郡：貝肯(Bacon)、雷尼爾、特爾費爾(Telfair)、赫德(Heard)、傑夫戴維斯(Jeff Davis)和特雷特倫(Treutlen)等區，也擠入該榜前20名。

喬州全州近日均有病例激增的現象，其中以18至29歲年齡層增加最多，而約83%的新病例為Delta病毒株感染。

亞特蘭大憲報(AJC)指出，喬州可能確診及已經確診病例，七天滾動平均值現處於3月5日以來的最高點，是獨立紀念日假期前的八倍多。而疫苗接種的步伐趨緩，全州疫苗接種率徘徊在40%左右，喬州27日的病毒檢測陽性率已躍升至13%。

州長坎普(Brian Kemp)長期以來一直反對以口罩強制令來對抗病毒傳播。在CDC敦促疫情肆虐地區的民眾應重新在室內戴口罩之後，他的立場依舊沒有改變。

坎普表示，他將繼續敦促居民在適當的情況下戴口罩，但反對以法律或命令強制要求。「喬州不會再度封鎖，也不會強制要求州民戴口罩，」但他敦促民眾「盡快接種疫苗」。

近幾周來，坎普簽署了行政命令，限制使用「疫苗護照」，也反對學校強制師生戴口罩。

然而喬州有越來越多的地方政府自行採取措施來遏制疾病傳播。繼26日沙凡納市(Savannah)市長強森(Van Johnson)宣布恢復該市的口罩令後，28日晚間，亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)也下令該市在所有室內公共場所，包括私營企業，都應執行口罩令。