華美銀行盈利持續成長 第二季財報淨利逾2.2億美元 存貸同創新高

華美銀行位於加州的總部。(East West Bank提供)

總部位於加州 帕薩迪納的華美銀行控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc. , 納斯達克股票代號為「EWBC」)日前公布2021年第二季度盈利報告，淨利達2億2470萬美元，每股獲利1.57美元，盈利持續成長，存款與貸款 同創新高。平均資產報酬率為1.56%，平均股東權益報酬率為16.6%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「華美銀行2021年第二季度各項業務強勁發展，盈利能力持續成長，資產品質進一步提昇。截至2021年6月30日，總貸款創新高，達401億美元；總存款亦創新紀錄，達526億美元。」

吳建民還指出，若不計SBA小型商業署薪資保護貸款(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)的影響，第二季度貸款年均增長率達12%，主要得益於住房貸款、商業和商業房地產貸款組合的穩健成長。截至2021年6月30日，總存款年均增長率達25%，無息存款佔總存款的41%。有效的商業模式、多元的企業和個人客戶群，以及在美國主要大都會 市場的服務網絡都促使銀行實現卓越的綜合發展。

吳建民表示，與2021年第一季度相比，銀行第二季度的收益年均增長率達17%，且營運成本下降，推動調整後稅前撥備前收入的年均增長率達33%，盈利能力亦不斷提昇，第二季度穩健的財務表現使調整後稅前撥備前的盈利能力達2.0%，平均有形股東權益報酬率達18.3%。

吳建民指出，銀行的資產品質保持良好。與2021年第一季度相比，有問題貸款(criticized loans)減少15%，平均貸款的年均呆帳消除比率為0.13%，不良資產比率下降0.07%，佔總資產的0.38%。因此，華美銀行第二季度的貸款損失準備金(provision for credit losses)為負1500萬美元。

吳建民說：「我們很高興能夠在第二季度取得如此成績，並對下半年的前景持樂觀態度。華美銀行全體員工的辛勤工作和出色的執行力為銀行未來的發展和成功奠定了堅實的基礎。隨著經濟逐漸復甦，我們將一如既往地協助我們的社區和客戶邁向成功。」

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