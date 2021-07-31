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國際領袖基金會談復甦之路企業與領袖高峰會 攜手為下一代鋪路

亞特蘭大訊
ILF執行主任黃靈輝親赴加州，訪談Vizio創辦人王蔚、徐氏教育基金創辦人及前白宮亞太委員會主席徐紹欽、卓越通訊創辦人兼執行長陳永生，三名企業家暢談不同的奮鬥過程，成功原因，及對社區服務的熱誠。(視頻截圖)
ILF執行主任黃靈輝親赴加州，訪談Vizio創辦人王蔚、徐氏教育基金創辦人及前白宮亞太委員會主席徐紹欽、卓越通訊創辦人兼執行長陳永生，三名企業家暢談不同的奮鬥過程，成功原因，及對社區服務的熱誠。(視頻截圖)

國際領袖基金會(ILF)日前在網上舉辦「2021國際領袖基金會企業與領袖高峰會」，以「復甦之路：共同前進」為主題，邀請美國貿易代表戴琪、前交通部長趙小蘭、聯邦眾議員趙美心、孟昭文等多名政商界領袖與民眾交流，分享他們的經驗，同時也鼓勵後進，攜手為下一代鋪路。

戴琪在會中表示，過去一年多來，亞太裔群體在新冠疫情期間面對各種挑戰，除了商家倒閉，生意受損，失業等問題比較明顯之外，許多人還經歷失去親友的傷痛，甚至成為了仇恨犯罪的受害者。目前美國還有很多問題需要修正，但亞太裔群體團結、堅持，仍然在不少領域取得許多成就。

在出席的政界嘉賓中，聯邦眾議員趙美心表示，經社區與企業領袖同心協力推動，他們起草的反亞裔仇恨新冠病毒法，經不分黨派的參眾兩院通過後，拜登總統已簽署該法案，將改善追蹤、記錄反亞裔暴力事件的方法，也向外界傳遞了亞裔並不孤單的這重要訊息。趙美心還稱許ILF與亞太裔社團付諸實際行動，尤其是在疫情期間捐出了3100萬元，1000萬件個人防護設備(PPE)，幫助了2500個機構組織，真的很不可思議。

國會議員孟昭文(Grace Meng)也表示，過去這一年，很多亞裔生活在恐懼氣氛中，真的很不容易，舉報在案的反亞裔仇恨事件就有6000多宗。這情況促使亞裔團結，也才給了他們力量，推動通過新冠病毒仇恨法。

前任交通部長趙小蘭(Elaine L Chao)應邀主持爐邊談話，和加州聯邦眾議員金映玉(Young Kim)，加州聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)對話，暢論亞裔女性參政之路，分享他們打破族裔、性別阻礙，在前人種樹，後人遮蔭中傳承經驗，強調要發聲，要參與。

ILF創辦會長董繼玲指出，亞裔是美國境內人口成長最快速的族群，成長比率是美國人口成長比率的4倍，預計到2060年時，亞裔人口將加倍到4700萬，加起來的購買力，到2022年將達到1.3兆，但是在商界，企業界中，亞裔是全美代表性最低的族群。在第117屆國會中的535名眾議員中，有21名亞裔議員。她深信美國是機會之地。

高峰會還頒發公共服務領袖獎表揚白宮亞太裔計畫主任候任，頒「ILF 年度企業家獎」表揚Vizio創辦人王蔚，頒「全球領袖獎」表揚Bing Zhao，「企業領袖獎」表揚唐兆成，喻斌，周筱玲等。這場企業與領袖高峰會至少有千人上網參加。

國會議員孟昭文(Grace Meng)。(視頻截圖)
國會議員孟昭文(Grace Meng)。(視頻截圖)
ILF共同創辦人傑龍(Joel Szabat)表示，基金會的使命就是要確保亞裔的...
ILF共同創辦人傑龍(Joel Szabat)表示，基金會的使命就是要確保亞裔的聲音政府能聽得到，希望亞裔社區未來領袖能擁有所需工具，並且促使政府回應。(視頻截圖)
國際領袖基金會企業與領袖高峰會超過千人上網參與，最後一排左三為亞特蘭大分會會長。...
國際領袖基金會企業與領袖高峰會超過千人上網參與，最後一排左三為亞特蘭大分會會長。(視頻截圖)
ILF創辦人董繼玲。(視頻截圖)
ILF創辦人董繼玲。(視頻截圖)
美國貿易代表戴琪表示，拜登政府在持續推動以工人為中心的貿易政策，給中小型企業提供...
美國貿易代表戴琪表示，拜登政府在持續推動以工人為中心的貿易政策，給中小型企業提供更多資源和支持。(視頻截圖)
ILF舉辦企業與領袖高峰會。(視頻截圖)
ILF舉辦企業與領袖高峰會。(視頻截圖)

亞裔 美國 眾議員

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