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與台灣新竹是姐妹市 北卡凱瑞鎮150歲 台美民俗文化表演吸睛

記者王明心／北卡羅來納州報導
洛麗中文學校台灣文化表演團的福爾摩沙兒童舞蹈團舞動小傘跳「青花瓷」，連團員爸爸看了都忍不住要嘗試一下。(記者王明心／攝影)
洛麗中文學校台灣文化表演團的福爾摩沙兒童舞蹈團舞動小傘跳「青花瓷」，連團員爸爸看了都忍不住要嘗試一下。(記者王明心／攝影)

位於北卡三角地區中心點的凱瑞(Cary)於24日在市中心大街，舉行150歲慶生園遊會。該鎮與台灣新竹市是姐妹市，洛麗中文學校的文化表演團隊各以扯鈴、電音三太子、大鼓、舞蹈，展現台美子弟立足美國社會、傳承台灣文化的努力。

為慶祝150歲生日，凱瑞在24日和31日兩天，在市中心的學院街(Academy St)舉行大型園遊會，整條街充滿音樂、美食、遊戲、魔術、文化表演、古蹟導覽、燈光秀等，其中包括洛麗中文學校台灣文化表演團隊的扯鈴隊、電音三太子團隊、福爾摩莎兒童舞蹈團，在凱瑞藝術中心門前廣場，向遊客呈現台灣民俗藝術。

凱瑞慶祝150歲生日，舉行充滿音樂、美食、遊戲等活動的大型園遊會。(記者王明心／...
凱瑞慶祝150歲生日，舉行充滿音樂、美食、遊戲等活動的大型園遊會。(記者王明心／攝影)

由大學新鮮人朱良甫(Joseph Chu)帶領的扯鈴隊出神入化的功力讓遊客嘖嘖稱奇；今年也將上大一的羅凱莉(Kylie Robinson)帶領大鼓隊奏起隆隆鼓聲，馬上招聚遊客注意力，迎出電音三太子和小舞伴們歡快熱舞。電音三太子因為必須佩戴大頭道具，穿大件戲服，以往都由男生擔任，但這次除了魏以雋(Jonah Wei)是男生外，另外兩個太子由將升高中的女生謝佳穎(Claire Hsieh)和曾愷慈(Susan Tseng)擔任，表現巾幗不讓鬚眉的英姿。福爾摩沙兒童舞蹈團的團員們在悠揚音樂中，舞動小傘，跳出「青花瓷」的淡雅飄逸，博得觀眾的大聲叫好。

負責協調此次表演的陳翰儀表示因為疫情，這是大家繼2020年春節表演後，首次現場演出，團員從小學生到高中生，加上要上大學的學長學姐回來領隊，足見其向心力。她說因團員和家長們的體諒配合，才能讓北卡台美第二代表演團隊克服困難，持續宣揚台灣藝文。

洛麗中文學校台灣文化表演團的電音三太子和鼓隊帶大家體驗融合傳統和現代元素的台灣文...
洛麗中文學校台灣文化表演團的電音三太子和鼓隊帶大家體驗融合傳統和現代元素的台灣文化，大為吸引遊客的注意力。(記者王明心／攝影)

在場觀賞的台灣同鄉會會長謝金朱說好開心藉著這種民俗文化的交流，讓更多人看見台灣。她說因中美關係的變化，台灣越來越常在國際間被提及，期望這些軟性交流能增加大家對台灣文化的接觸和理解。她當天頭戴台灣品牌帽，背後貼著「UN needs Taiwan, Taiwan needs UN」的字條，引來老美找她聊天，表示贊同。

根據凱瑞官網，該鎮毗鄰首府洛麗，開始於1750年的殖民地，1871年4月3日正式成立為鎮，從當年北卡鐵路沿線的鄉村驛站，發展成一個富有創思和文化的中心，經年被選為全美最適合生活、工作和養家的地方之一。該鎮的發展可歸功於三角科技園區，鎮民來自世界不同國家，有的已經在當地住了好幾代，也有很多是第一代移民，大家以自己獨特的生活體驗和文化背景，使該鎮成為和平美麗的地方。

洛麗中文學校台灣文化表演團的扯鈴隊身穿印著「台灣」的T恤，以出神入化的功力讓遊客...
洛麗中文學校台灣文化表演團的扯鈴隊身穿印著「台灣」的T恤，以出神入化的功力讓遊客嘖嘖稱奇。(鍾淑敏提供)

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