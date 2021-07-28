阿州反仇亞 FBI攜手亞太裔社區打擊犯罪

全體出席者於會後合影。前排右四是夏普，右一是王美蘭，左三是戴蒙德。(記者陳幸蘋／攝影)

阿拉巴馬州聯邦調查局(FBI )與亨城阿拉巴馬大學(UAH)，日前在該校的M. Louis Salmon圖書館共同舉辦「亞裔 和太平洋島民仇恨犯罪研討會」，活動邀請了該州FBI的兩位探員演講和參與討論。包括亨城華人協會2021年度新任會長王拓、亨城台灣同鄉會會長陳志淵夫婦等約30多人出席。

兩位探員是FBI伯明翰分部的負責人夏普 (Johnnie Sharp, Jr.)，和亨城FBI業務支援辦事處(Operational Support Office)的公關戴蒙德(Paul Daymond)。會議由阿拉巴馬大學圖書館資訊研究服務部主任、華裔的王美蘭博士(Dr. Belind Ong)主持。

會議就美國仇恨犯罪的興起、對亞裔社區的影響，以及亞裔應如何團結起來防範阻止等主題進行討論。

夏普向聽眾解釋仇恨犯罪(Hate Crime) 的定義。(記者陳幸蘋／攝影)

夏普首先就該辦事處的人事組織、業務範圍、和犯罪處理概況做了簡介，接著他陳述仇恨犯罪的定義，是基於偏見的犯罪動機所造成的犯罪行為，並提供更多資訊和求助管道。

夏普表示，自疫情開始以來，美國各地針對亞裔和太平洋島民的仇外心理和偏見不斷升級，阿拉巴馬州FBI辦事處將積極和該州亞太裔社區合作，防止並打擊亞太裔仇恨犯罪。

會後聽眾提出多個問題，夏普和戴蒙德皆詳盡作答。