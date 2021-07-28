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北卡公校8月開學 公衛指南7/30生效 華人家長意見分歧

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡州長庫伯(Roy Cooper)日前公布公校最新公衛指南，要求全體師生在室內戴口罩，並強烈鼓勵接種疫苗。(取自州長臉書)
北卡州長庫伯(Roy Cooper)日前公布公校最新公衛指南，要求全體師生在室內戴口罩，並強烈鼓勵接種疫苗。(取自州長臉書)

北卡州長庫伯(Roy Cooper)和北卡衛生與公眾服務部(NCDHHS)部長科恩(Mandy K. Cohen)日前宣布，K-12年級公立學校最新公衛指南30日生效，庫伯表示，該州下個月最重要的工作，就是讓所有學生安全回到教室面對面學習。不過，華人家長對公校讓孩子回校上課的做法意見分歧。

這份公校公衛指南與疾病控制和預防中心(CDC)、美國小兒科學會的指導意見一致，主張K到8年級學校應要求所有學生和教職員不管有沒有接種疫苗，在室內都要戴口罩；9至12年級學校應確保任何尚未完全接種疫苗者在室內戴口罩。

該指南同時表示，傳染性極高的Delta變種病毒正嚴重打擊未接種疫苗者，強烈建議學校負起鼓勵教職員、12歲以上學生和其家人接種的責任，加強保護學生和員工。

到目前為止，北卡已接種了950多萬劑COVID-19疫苗，56%的成年人完成接種，60%的成年人至少接種了一劑疫苗，其中包括86%的65歲及以上人群。民眾可上網了解疫苗資訊，英文：myspot.nc.gov，西班牙文：vacunate.nc.gov，也可使用NCDHHS的線上工具查找附近的疫苗網站： covid19.ncdhhs.gov/vaccines，或撥打疫苗熱線：888-675-4567。

雖然政府希望學生在新學年都能回到學校，但部分華人家長態度仍趨保守，他們將讓孩子繼續在家上網課，陳翰儀說，目前12歲以下的孩子們還沒能接種疫苗，即使是12歲以上學童也只有一家疫苗選擇，加上現在絕大多數的民眾已不戴口罩，孩子們去上實體學校，感染變種病毒的風險仍然不低，讓她無法完全放心。

她說，孩子們還有很長的人生，她希望等疫苗的安全性有比較完整且長時間的研究和臨床結果後，再讓孩子們施打，因此秋季開學還是會讓子女居家上課，降低變種病毒感染風險。

董瑞絲說，兩個孩子都很想念學校，尤其女兒今年要上高四，是大學前的最後一年，很需要和同學相處的實體學校生活，而兒子今年要上初中，剛好進入新的學校，她計畫下月開學後，讓兩人都回校，但同時會確保孩子出門戴口罩，並勤洗手，加強免疫力。

必須上班謀生的單親媽媽謝婷婷說，讓孩子去上學是最好的生活選擇，疫苗一出，她就趕快帶著兒子去打。她說現在大家防疫意識大為提高，是恢復正常生活的時候了。

疫苗 口罩 變種病毒

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