喬州與北卡華人園藝熱 8、9月適種白蘿蔔

疫情期間讓許多華人紛紛迷上後院種菜。(微信種菜聊天群提供)

一年多的居家隔離，讓民眾紛紛在後院挽起袖子種植花卉蔬果，全美各地也因此興起種菜園藝熱，多個華人組建的社交媒體園藝群也熱鬧非凡。

種菜要分時節，美國 幅員遼闊，各地氣候不一樣，同一品種的蔬菜在不同地方種植，時間也各有不同，根據美國農業部(USDA)按各地一年裡的最低氣溫，畫分了13個植物抗寒帶分區。美國本土主要是3區到10區，兩個相鄰數字的分區最低溫度相差華氏10度；分區數字越大、氣候越暖和。

美國農業部美國植物抗寒帶分區圖。(取自美國農業部網站)

東南部各州主要屬於第7至第11區。其中田納西、北卡 西北和北卡北部，位於第7區；北卡東南部、南卡和喬州、阿拉巴馬州 大部分屬於第8區，而佛州屬於第9區或第10區。

第8區種菜時間表大致如下：2月：小水蘿蔔；大部分蔬菜可在清明前後(4月初)播種，包括：扁豆，豇豆，西紅柿，黃瓜，柿子椒，茄子，冬瓜，南瓜，西葫蘆，辣椒，秋葵，山藥，大蔥，韮菜等；8月至9月：白蘿蔔、水蘿蔔；9月：青江菜，大白菜，大蒜；10月：菠菜，蠶豆，豌豆；11月至12月：窩筍。

不過，民眾在參考上述栽種時間外，仍應留心當地氣溫變化，適當改變播種時間。