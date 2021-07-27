高鐵路線確定 夏樂到亞特蘭大僅須2小時

夏樂-亞特蘭大高速鐵路線路圖。(取自喬州交通廳網站)

聯邦鐵路管理局(FRA)與喬州 交通廳(GDOT)、南卡州交通廳(SCDOT)和北卡州交通廳(NCDOT)合作完成了一級環境影響報告(EIS)，並確定了從夏樂到亞特蘭大 之間興建高速鐵路的路線計畫，同時簽署了亞特蘭大至夏樂客運鐵路走廊投資計畫的決策紀錄(ROD)，使這項討論十多年的基建項目，奠定良好開端。

擬建的274哩路線將包括夏樂地區的3個站點：夏樂門戶站(Charlotte Gateway)、夏樂機場 和南加斯托尼亞(South Gastonia)；南卡有2個站點：格林維爾機場(Greenville Airport)和安德森站(Anderson)；喬州的5個站點：雅典(Athens)、蘇萬尼(Suwanee)、多若薇爾(Doraville)、位在亞城市中心Five Points附近的喬州多式聯運站(Georgia Multi-Modal Passenger Terminal)以及亞特蘭大機場站。

火車將以高達每小時220哩的速度行駛，預計該整個投資金額為80億元。建成後，從夏樂到亞特蘭大的行程只需大約2小時，較目前行駛高速公路需4小時要快一倍。

目前，從夏樂到北卡首府洛麗，每天各自有四班普通列車往返運行；從夏樂到華府有兩班普通列車往返，但受目前路線條件的限制，速度都很慢。

消息指出，夏樂到亞特蘭大高速鐵路，最終將與更廣泛的鐵路網絡相連，將橫跨東海岸的大部分地區，將夏樂與華盛頓特區、里士滿(Richmond)和亞特蘭大連接起來。