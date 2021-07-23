全美最佳休閒城市 佛州奧蘭多奪冠 坦帕排第5

根據個人理財網站WalletHub最新「2021年全美最佳及最差休閒城市」(2021's Best & Worst Cities for Recreation)報告，佛羅里達州的奧蘭多在最佳排名居冠，坦帕名列第五，喬治亞州的亞特蘭大 則排在第七位。

該報告指出，最好的休閒城市有各種各樣的室內和室外活動。這些活動提供不同程度的鍛煉，並有助於城市的整體福祉和經濟。社區公園是城市可提供的最有益的娛樂類型之一。

研究發現，在住家500到600呎範圍內擁有一個公園會對房價產生重大影響，公園也有助於人們保持健康，每年可為居民節省多達1500元的醫療保健費用，並且每年將空氣污染的總成本降低38億元。不過，好的休閒城市也應提供天氣不佳時的娛樂機會，因此電影院 、音樂場所和咖啡店等設施也很重要。

WalletHub根據娛樂和休閒設施、成本、公園質量和天氣等面向針對全美百大人口最多的城市進行排名。奧蘭多在休閒設施一項上排名居冠，亞特蘭大則排名第九。

根據戶外行業協會(Outdoor Industry Association)的數據，戶外休閒活動占喬州 內生產總值的2%，即124億元，此行業還占該州勞動力的2.2%。美國商務部將喬州的划船、釣魚、狩獵、摩托車和休閒飛行的經濟價值列在前十名。

亞城擁有世界上最大的水族館－喬州水族館(Georgia Aquarium)、福克斯劇院(Fox Theatre)和可口可樂總部，還有300多座公園。

完整排名可查看：wallethub.com/edu/best-worst-cities-for-recreation/5144。