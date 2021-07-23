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喬州2021年度稅收269億 增逾30億 成長13.5%

【亞特蘭大訊】

喬治亞州2021預算年度的總收入為269億，較上個預算年度237億元增長了13.5%。原本本預算年度開始時，因擔心疫情造成對收入的影響，立法者大幅裁減了支出，沒想到稅收不減反升。

州長坎普(Brian Kemp)和其他共和黨人將此歸功於坎普早早取消了對疫情的種種限制，不過民主黨人表示，這是國會挹注大量紓困金給企業與個人的成果。

根據美聯社報導，這個稅收增加的好消息，讓喬州立法者得以恢復提撥州內K-12學校5.67億元的資金。此外，緊急儲備金也可能會調高至接近上限，即州政府收入的15%，約為40億。

喬州來自聯邦資金和其他的收入共有近540億，然而這筆可觀的數目要應付許多龐大的開銷，例如教育170萬名K-12學生和43.5萬名大學生，收容4.5萬名州囚犯，修繕1.8萬哩的公路，以及照護超過20萬名有精神疾病，身體殘障，或是藥物酒精成癮患者。

坎普在當選時承諾，喬州教師薪資將調漲5000元，至今已兌現3000元，剩餘部分計畫斥資3.5億落實，州長表示這個支出極可能會列為優先。

共和黨眾議長拉爾斯頓(David Ralston)主張，應進一步降低州所得稅，至於其他優先事項包括調漲喬州政府雇員薪資，並將對其他機構刪減的預算予以恢復。

民主黨說，多出的經費應要擴大醫療補助計畫，照顧更多沒有保險的成人。

州參議會撥款委員會的主席提勒里(Blake Tillery)表示，十分擔憂當聯邦資金用完時，收入將會出現枯竭。他表示，立法者應專注於長遠來看會有回報的支出上。(朱姿穎)

喬州 預算 疫情

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