FASCA北卡洛麗分會成軍 學員舞龍傳承文化

部分學員和家長、導師、義工合影。(記者王明心／攝影)

海外青少年文化大使協會(FASCA)北卡 洛麗分會17日在北卡佛光山的後庭舉行成立大會，學員和家長一起了解活動內容和進行方式，也讓青少年練習大會舞和舞龍。會後大家在分會負責人陳翰儀家的後院烤肉用餐，互相交流，暢談參加感想。

洛麗分會目前有13名學員，3名來自夏樂，10名住在三角地區，暑假期間皆曾至亞特蘭大 接受三天領導統馭、團隊協作、社區服務、文化體驗等方面的培訓。 海外青少年文化大使協會(FASCA)北卡洛麗分會舉行成立大會，負責人陳翰儀(左立者)介紹緣由和宗旨。(記者王明心／攝影)

剛自洛麗中文學校校長卸任的許巧欣，和剛上任的校長陳翰儀擔任分會導師。同時擔起負責人大任的陳翰儀說可能因在中文學校擔任副校長和負責台藝會青少年團隊的服務經驗，因而被僑教中心委任為創會負責人。她說協會的宗旨是「領導、服務、文化、傳承」，很高興能成為培養台美子弟成為傑出人才的團隊成員。

許巧欣介紹分會大約一個月一次活動，預計內容為民俗技藝訓練、文化課程、親子關係講座、溝通技巧課程、節慶表演、台灣 訪美團隊接待等。她希望學員能在就讀學校組織台灣文化社團，既傳揚文化，又可培養組織和領導能力。若有需要，分會將支援電音三太子、珍奶和剉冰製作、民俗舞蹈、舞龍等資源。

學員家長中有一對姐妹花。蔡佳霓跟兩個女兒一起去亞特蘭大受訓，她說課程很嚴格，孩子為了完成任務，忙到三更半夜，可是在這種魔鬼訓練下所培養的團隊感情非常可貴，最後一天道別時，都依依不捨的哭了。蔡佳霏說有些學員是被家長逼著去的，她目睹孩子從起初心不甘情不願，到最後熱愛台灣文化，製作介紹台灣的影片，自己配樂，內容非常感人。 分會導師許巧欣(右立者)和陳翰儀開家長會。(記者王明心／攝影)

參加學員分享感想，印證了家長的觀察。9年級的羅安利(Joshua Lo)說知道爸媽幫他報名後，他抱著不在乎的態度去參加，但從培訓中，深刻學習到負責任和團隊合作的寶貴經驗，非常值得。8年級的蔡安得(Andrew Tsai)說自己羞怯內向，也對父母的文化沒興趣，但現在不但學會大聲說話，勇於上台表演，也了解了爸媽的成長背景。他當天主動接受採訪，可見改變之大。

父親來自柬埔寨，媽媽是台灣人的9年級孔謙門(Ethan Kong)用流利的中文說，當媽媽告訴他這個團隊成員都是台美子弟時，他好興奮，因為他所住的夏樂很少有台裔孩子。他說以為課程會以英文進行，沒想到全是中文，讓他覺得好像跟媽媽回台灣了。11年級的陳智陽(William Chen)是抱著受訓後才能進分會，以志工時數申請總統志工獎的心理去的，沒想到能交到那麼多好朋友，讓他更加認同台美身分。 學員練習大會舞和舞龍。該練習用舞龍由和謝松霖(Stephen Hsieh)和妹妹們製作。(記者王明心／攝影)

擔任傳承工作的大學生朱良甫(Joseph Chu)和謝松霖(Stephen Hsieh)高中時都是熱心表演扯鈴、三太子的志工，當天教授學弟妹舞龍技巧。有高強扯鈴功力的朱良甫曾在校成立扯鈴社，說同學都覺得扯鈴好酷。從小學習武術的謝松霖說很少人有機會接觸台灣文化，很高興自己能成為媒介。他和妹妹們依照實際舞龍的大小，用通風管、硬紙板和水管做成練習用的舞龍。他們覺得在傳授中，自己學到更多。

陳翰儀歡迎有興趣瞭解該分會的台美僑民與她聯繫，電郵: [email protected]