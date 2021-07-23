催生海外青少年文化大使協會 賴麗瑩為僑社注新血

學員們自己包水餃並大快朵頤。(FASCA提供)

近日，海外青少年文化大使協會(Formosa Association of Student Culture Ambassadors, FASCA)在亞特蘭大 及北卡 洛麗的兩分會成軍。10年前時任僑教處科長、一手催生FASCA的亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，希望藉由此活動，讓年輕人與台灣 保持連結，並為僑社注入新血，培育未來人才。

FASCA是中華民國僑委會由2011年在全美八大城市開始辦理，直到甫成立的亞特蘭大分會以及北卡洛麗分會，FASCA已遍布11個地區，共有16個分會。 各隊須將抽到的唐詩朗讀出來，並以動作表演出其意境。(記者林昱瑄／攝影)

賴麗瑩表示，長久以來僑委會每年暑假都會派夏令營師資到海外巡迴教學，但若只有暑期有活動，其餘10個月沒有機會讓這些學員們與台灣保持連結，十分可惜，因此當年僑委會便發想FASCA此活動，希望培訓海外各地優秀年輕人，與台灣保持連結，也學習服務社會，回饋僑社，為成為未來僑社的中堅分子做培育準備。 戴念華主持FASCA亞城分會會員大會。(FASCA提供)

此計畫以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，透過學習實作，讓自小於海外生長的台灣僑民新生代，深入瞭解父母的家鄉，更希望其能成為宣傳台灣之僑務外交小尖兵。

賴麗瑩說，FASCA每年安排的課程都不同，像是有做龍鬚糖，茶道，舞獅，花藝等等，這些內容都是讓學員去社區服務，或是在學校介紹台灣時，可運用其所學分享台灣經驗，宣傳台灣文化。

另外，課程中也訓練青少年培養志工精神，團隊合作，領導統御，都是為培養未來僑社幹部做準備。FASCA活動中還會有前期學員來參加，以哥哥姐姐的身分提攜後進，分享經驗，建立榜樣，促進僑社傳承。

而此次如何會在這兩地建立分會？賴麗瑩表示，她對FASCA感情很深，而美東南區一直沒有分會。此次職務調往亞城，僑委會便希望她來這裡建立分會，拓展更多據點。來了亞城之後，她也發現這邊青年僑團很少，此一機會也能將拉近年輕人與僑界的距離。

她說，若沒有這樣的機會，台裔下一代可能便與台灣少了連結，未來所加入的團體可能也就是美國主流社團，因此這樣的培訓非常重要，亦是僑團傳承的重點。

她說，本次FASCA僑教中心所屬的六大轄區除了阿拉巴馬州外，均有學員報名參加。亞城共約有1萬3000名台灣僑胞，北卡洛麗約有4500人，夏樂也有約1500人，因此在這兩地成立分會，這樣「一個培訓點，兩個分會」，兩地可互相幫忙，線上課程兩會也可共享，學員們可在亞城接受培訓，在所在當地做志工服務。

賴麗瑩表示，萬事起頭難。兩分會成立發想初期除了她略有概念，其他人都不懂，一切都要慢慢溝通講解，但現在看到許多家長、志工陸續加入或是捐款，令她感到十分感動，辛苦是值得的。

而FASCA亞城分會也於17日在僑教中心舉行了第一次會員大會及培訓，由分會諮詢導師牛中怡統籌設計。 培訓結束時，學員們需將當天所學表演予家長欣賞。(記者林昱瑄／攝影)

當天活動以做早操為始，接著學員們自我介紹，並由諮詢導師戴念華主持會員大會，説明其宗旨、核心價值、會員職責、組織架構和年度活動。中午，學員們在學習了水餃的歷史以及製作過程後，各組也自行包水餃，並競選出優勝隊伍。 學員們發揮創意包餃子，造型各異極具特色。(何佩君提供)

下午戴念華則主持家長會公布活動事宜，各隊則由老師領讀唐詩並練習舞蹈，在當天結束時將一天的學習成果演出予家長們欣賞。

戴念華表示，幾乎所有的FASCA服務活動性質都跟文化和傳承有關，也在精心設計的各式團體活動中培養學員的領導力。今年接下來活動有中秋節培訓，以及12月中冬令營預計將前往夏樂與北卡分會學員一同培訓。