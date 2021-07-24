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購物中心Shopping Center/Strip Mall保險

張蕙燕
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

保險溫馨提示：對於大中小型購物中心(Shopping Center/Strip Mall)和商業建築投資者來說，保險至關重要。與經驗豐富的保險經紀人仔細交流，以了解您需要哪種類型的保險，以及需要多少保險，以便您可以保護自己的投資以及利益。

購物中心和商業建築保險：購物中心是帶有停車設施的一棟建築物或一組建築物，租給商店，專業辦公室，服務和飲食場所。該中心和商業建築可以有1個租戶，也可以是一個擁有數百個租戶的大型購物中心。您的租戶依靠您為他們提供開展業務的安全空間，而購物者指望您為他們提供可以購買所需物品的安全空間。

擁有購物中心和商業建築伴隨著某些風險，例如：財產損失，火災，傷害；這些只是您面臨的一些風險。購物者和租戶都可能對您提起訴訟，這可能會導致嚴重的財務困境。另外，法律訴訟可能會使您的聲譽受到威脅，甚至於會造成進一步的財務困難。商業財產保險可保護您的建築物和其他有形資產免受火災，煙霧，風，冰雹，故意破壞和其他承保事件造成的有形損失。這也適用於：

設備故障保險：支付與設備意外或意外故障有關的費用，例如空調，熔爐，鍋爐，計算機設備，警報系統等。

戶外標誌的覆蓋範圍：涵蓋由故意破壞，雨，大風，雪和其他危險造成的對戶外標誌的損壞。

這種類型的覆蓋範圍可以保護財產，包括建築物，標牌，景觀，人行道，停車場和車庫。

商業中斷保險：如果您因意外事件(例如暴風雨)而收不到租金，可以保護您的收入。它使您有收入並可以在進行維修的同時支付一些日常運營費用。

無論您是擁有大中小型購物中心或獨立商業建築物，Belinda舒代理處都可以為你提供了解最佳保險。立即與Belinda Shu保險代理聯繫@7702804350，為您度身定做最合適的商業保單。

注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人AMFAM - Belinda舒提供。 Belinda Shu代理GA、 TN、FL、SC、NC、AL、MA七州保險；過去8年中，年年都是商業金鑰匙獎的獲獎人，累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。請立即撥打770-280-4350。對於保單、合約等相關文件，僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為準。

AMFAM是西北部老牌保險集團，超過90年的歷史。總部設在Madison, WI。名列「財富」500強企業，全面提供汽車，房屋，商業和人壽保險。AMFAM優惠的汽車，房屋，商業(含出租房業主保險)和人壽保險產品，藉由Belinda Shu代理處的優質的一條龍服務，得到了不僅是華人社區， 還有越南社區的廣泛支持和深深信賴。

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