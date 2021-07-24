SpaceX最年輕素人太空人為癌症倖存者 民間太空任務9月中展開 致力讓大眾認識St. Jude兒童醫院

代表聖朱德兒童醫院的醫師助理阿瑟諾，她將是歷來最年輕、也是第一位裝著義肢登上太空者。(St. Jude醫院提供)

在最近搭乘火箭上太空的熱潮中，被SpaceX 選為首班民間太空航班「業餘太空人 」之一的聖猶達兒童研究醫院(St. Jude Children's Research Hospital)醫師助理海莉‧阿瑟諾(Hayley Arceneaux)，年僅29歲的她，不僅是SpaceX進入太空最年輕的美國人，也是第一個進入太空的兒科癌症 倖存者。她表示，希望藉由這趟太空行讓更多人認識和支持聖猶達醫院，幫助該醫院募款。

38歲的億萬富翁伊薩克曼(Jared Isaacman)，向SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)買下這趟太空行，由他親任指揮官，率領另三名幸運獲選者：51歲的亞歷桑納州坦佩市社區大學非裔女教授西恩‧普羅克特(Sian Proctor)、41歲的華盛頓州埃弗里特市洛克希德馬丁公司數據工程師塞姆布洛斯基(Christopher Sembroski)和早在2月選定的抗癌女將阿瑟諾，共同進行這趟沒有專業太空人同行的「首度全民間太空任務」。

這四名「業餘太空人」最快訂9月15日，展開為期三天環繞地球的太空飛行任務，實踐夢想。

伊薩克曼領導的世界上第一個全民用太空飛行任務，目標是在2022年前籌集2億美元用於研究和治療兒童癌症和其他危及生命的疾病。他已承諾提供1億美元用於加速發展和拯救全球更多的兒童。

代表猶達兒童醫院出任太空任務的阿瑟諾，10歲時在該醫院接受骨癌治療。她說：「我記得當我們到達猶達兒童醫院時，我假裝很生氣，但實際上，我只是很害怕。當時，癌症對我來說似乎是一個死刑判決，因為我認識的所有癌症患者都去世了。然而，當我一進入醫院的大門，一切都改變了。我感受到希望、樂觀，讓我可以度過難關。」

阿瑟諾對於她是第一個兒科癌症倖存者和第一個帶義肢進入太空的人，表示非常高興能藉此機會，向該醫院患者和世界各地的孩子們展示，他們可以完成自己的夢想。

阿瑟諾現在正在進行離心機訓練、太空船著陸時所需的水上生存等太空訓練，熱愛旅遊的她設定目標在30歲之前到所有七大洲旅行。到目前為止，她已經訪問了20多個國家。隊員們已在訓練中結成了伙伴，並計畫在任務結束後訪問南極洲。

了解這趟「首度全民間太空任務」詳請，可查看網站：stjude.org/inspiration4，還可捐款或組建Inspiration4的籌款團隊，瞭解千載難逢的拍賣套餐，報名參加名為 St. Jude EPIC Challenge的兒童科學展，線上購買商品。