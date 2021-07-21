北卡洛麗與杜倫區 全美第2宜居城 房價中位32.9萬

位於北卡三角地區的「洛麗和杜倫」地區，在「世界新聞與報導」的全美最宜居城市榜單中排名第二。 (取自維基百科)

美國 新聞雜誌「世界新聞與報導」(World News & Report)近日公布2021與2022全美最宜居城市(Best Places to Live)，北卡 「洛麗與杜倫區」(Raleigh & Durham)高居第二，夏樂名列20名，北卡其他還有五個城市也上榜。

該雜誌根據美國人口普查局、聯邦調查局、勞工部的調查資料，依照就業市場指數 、價值指數、生活品質指數、期望指數、淨移民等五個指標，分析了全美150個人口最多的都市區。

報告指出，「期望指數」(Desirability Index)主要衡量一個都會區是否有吸引力，而「淨移民」(Net Migration)則代表了一個都會區是否真正吸引新居民移入，要在榜單名列前茅，須具備價值佳、居住地令人嚮往、強勁就業市場和高品質生活等條件。

該報告描述洛麗和杜倫所在的三角區，是以研究、科技、大學競爭力聞名，強勁的就業增長和高品質生活吸引新居民移入。

當地居民大多年輕、友好、多元、受過良好教育，20歲以下占總人口四分之一，年齡中位數37歲，房價中位數32萬9709元，平均年薪5萬6888元。當地生活環境兼具自然和人文特色，有許多美麗的綠色空間、博物館、畫廊、音樂會。除了是全美最宜居城市第二名，更被選為北卡最佳居住地首位、全美增長最快地區第23名、全美最佳退休地第28名。

夏樂(Charlotte)位居第20名，報告指出該城市不但是一個迷人、舒適的南方城市，同時也有強大的經濟背景，包括是僅次於紐約的美國第二大銀行中心。該雜誌讚賞夏樂的經濟快速發展、距離高山和白沙灘海邊僅數小時、氣候溫和、既有南方魅力，又有現代大都市影響力。當地居民年齡中位數37.5歲，房價中位數35萬1700元，平均年薪5萬2150元。除了位居全美最宜居城市第20名外，也被選為北卡最佳居住地第二位、全美增長最快地區第22名、全美最佳退休地第23名。

全美最宜居城市榜首是科羅拉多州的圓石市(Boulder)，前五名依序還有亞利桑那州費耶特維爾(Fayetteville)、德州奧斯汀(Austin)、科羅拉多州科泉市(Colorado Springs)。

北卡其他上榜的城市還有第46名的溫莎(Winston-Salem)、第48名的艾許維爾(Ashville)、第52名的希科里(Hickory)、第94名的綠堡(Greensboro)，和第142名的費耶特維爾(Fayetteville)。