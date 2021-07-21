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防疫屋兼顧遠端工作、上課需求 獲2021年金塊獎

記者王明心／北卡羅來納州報導
大門和內門之間有一個讓快遞員放置網購貨品的空間，快遞員和房主隔著玻璃門溝通。(記者王明心／攝影)
大門和內門之間有一個讓快遞員放置網購貨品的空間，快遞員和房主隔著玻璃門溝通。(記者王明心／攝影)

為應付新冠疫情，許多人改變了生活和工作方式，其中包括對住家的看法。北卡一開發商上周在三角地區的雀森郡(Chatham)推出一棟依照人們在疫情期間對居家環境的需求而設計的「防疫屋」。設計團隊表示即使疫情過了，一些因疫情而改變的生活方式也「回不去了」。

美國家庭研究」(America at Home Study)根據7000名受訪者的問卷和面談，發現人們因疫情在家時間多了，對生活、工作、休閒的概念改變了。建商依照這個研究，用不到兩個月的時間，蓋了一棟適合遠端工作、在家上課，又能保持實體和情緒距離的理想房子。

孩子有家長能監控的網課房，爸媽也有各自的辦公室。(記者王明心／攝影)
孩子有家長能監控的網課房，爸媽也有各自的辦公室。(記者王明心／攝影)
大家在洗衣間脫下穿回家的衣服，感應式的水龍頭不會因髒手而受到污染。 (記者王明心...
大家在洗衣間脫下穿回家的衣服，感應式的水龍頭不會因髒手而受到污染。 (記者王明心／攝影)

這份調查發現人們因為疫情，對居家的網路、家庭辦公室、廚房設備、細菌控制、戶外活動空間等的要求提高。建商依照結果，蓋了一棟名為Barnaby的概念屋，得到2021年金塊獎(Gold Nugget Award)的最靈活平面設計(Best Flexible Floor Plan)，評委認為該住宅是因應客戶需求而設計的傑出例子。

主臥房書架後的隱秘空間是家長抓狂時的避難所。(記者王明心／攝影)
主臥房書架後的隱秘空間是家長抓狂時的避難所。(記者王明心／攝影)

這棟理想防疫房屋所具備的特點包括：在大門和內門之間有一個讓快遞員放置網購商品的空間，快遞員可隔著玻璃門和房主溝通，不須接觸；一樓的隔離房進門處有可供放置隔離餐的咖啡吧，通往外面的門讓隔離者不必進入屋主的生活空間；屋前屋後的陽台增加不怕日曬雨淋的戶外活動空間；孩子有專門的網課房間，門上下分開，可讓家長監控；兩個讓家長上線工作的小房間各在不同層樓，可各自安心上班；車庫到廚房之間有個寬敞的洗衣間供大家洗手更衣後，再進入屋內；洗衣間和廚房的感應式水龍頭不會因髒手而受到污染；家庭浴室空間寬敞，確保安全距離。

銷售經紀人漢密爾頓(Karla Hamilton)說這棟防疫屋最貼心的地方是考慮到家長在家又要上班又要照顧孩子，難免筋疲力盡，主臥房的書架後面有個隱秘的「避難所」(sanctuary)，讓快抓狂的爸媽到那裡躲一躲，享受獨處時光。

「防疫屋」Barnaby屋前和屋後都有陽台，增加不怕日曬雨淋的戶外活動空間。(記...
「防疫屋」Barnaby屋前和屋後都有陽台，增加不怕日曬雨淋的戶外活動空間。(記者王明心／攝影)

疫情過後，這種防疫屋會不會變成「廢屋」呢？漢密爾頓說空間都是可以彈性運用的，譬如網課房可以是遊戲房、上班房可以當儲物間、隔離房可以改為客房等。她轉述設計團隊的想法，認為即使疫情結束，人們會繼續依照因疫情而改變的生活方式過日子，「回不去了」。

一樓的隔離房有完整衛浴設備，進門處的咖啡吧供放置防疫餐。(記者王明心／攝影)
一樓的隔離房有完整衛浴設備，進門處的咖啡吧供放置防疫餐。(記者王明心／攝影)

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