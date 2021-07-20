亞城線上座談 分享金融科技新趨勢
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處、亞特蘭大文教中心與美東南玉山科技協會合作，日前舉辦了線上金融暨青年座談會，主題是金融科技(FinTech)，邀請台灣清華大學鍾偉和教授、台灣新創科技公司Steaker創辦人兼執行長黃偉軒、以及美東南銀行專家余振鴻分享經驗，約70位民眾參加。
全球玉山科技協會理事長李紀珠致詞時表示，顛覆性、破壞性科技，快速且廣泛應用在銀行、金融、證券、保險，及監理機關的監管。以保險為例，保戶只要更新一家保險公司的保單，利用區塊鍊技術，可以連線更新工會內全體保險公司的資料庫，優點是區塊鏈系統自動化、節省時間、減少人力成本與失誤，而公部門監管機關也導入使用監管科技(Regulation Technology, RegTech)。
余振鴻說，傳統銀行業並未大規模投資金融科技，自次級房貸金融風暴後，新創科技公司逐步搶灘市場，推出產品、吸引前期客戶試用、擴大市占率。
崛起中的金融科技包括付款、數位服務、數據分析、跨境交易、法遵與管制科技、風險規避、預防詐欺、資通安全與抗擊駭客、區塊鍊與數位貨幣、數位資產等。從中央政府到州與地方政府，都積極利用監管科技，強化法遵與打擊犯罪。譬如國稅局打擊逃漏稅，或跨部門合作，預防線上洗錢。
鍾偉和講解主題是利用演算法，以及應用程式街口介面(API application programming interface)評定鑑價資產組合、標價、交易，提高資本交易市場的效率。他以台股為例，使用動量策略，設定停損，提高獲利。其次，應用在期貨市場，軟體更有效率的計算損益兩平的價格，利用蒙地卡羅(Monte Carlo)定價模型，分析歷史資料製圖，以統計方法找出獲利區段，從演算科技進一步提出建議出價時機。
黃偉軒則分析2021年加密貨幣投資，是新機會和新挑戰。他專精於數位資產管理平台，說明數位貨幣比如比特幣等加密虛擬幣，利用區塊鏈技術的功能，市場未來具有前景。
文教中心主任賴麗瑩會末時也強調，僑委會利用數位科技，使僑務服務數位化、以雲端會議型式打破國界限制。
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