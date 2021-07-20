亞城線上座談 分享金融科技新趨勢

部分與會者合影。(螢幕截圖)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處、亞特蘭大文教中心與美東南玉山科技協會合作，日前舉辦了線上金融暨青年座談會，主題是金融科技(FinTech)，邀請台灣 清華大學鍾偉和教授、台灣新創科技公司Steaker創辦人兼執行長黃偉軒、以及美東南銀行專家余振鴻分享經驗，約70位民眾參加。

全球玉山科技協會理事長李紀珠致詞時表示，顛覆性、破壞性科技，快速且廣泛應用在銀行、金融、證券、保險 ，及監理機關的監管。以保險為例，保戶只要更新一家保險公司的保單，利用區塊鍊技術，可以連線更新工會內全體保險公司的資料庫，優點是區塊鏈系統自動化、節省時間、減少人力成本與失誤，而公部門監管機關也導入使用監管科技(Regulation Technology, RegTech)。

余振鴻說，傳統銀行業並未大規模投資金融科技，自次級房貸金融風暴後，新創科技公司逐步搶灘市場，推出產品、吸引前期客戶試用、擴大市占率。

崛起中的金融科技包括付款、數位服務、數據分析、跨境交易、法遵與管制科技、風險規避、預防詐欺、資通安全與抗擊駭客、區塊鍊與數位貨幣 、數位資產等。從中央政府到州與地方政府，都積極利用監管科技，強化法遵與打擊犯罪。譬如國稅局打擊逃漏稅，或跨部門合作，預防線上洗錢。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處、亞特蘭大文教中心與美東南玉山科技協會合作舉辦線上金融暨青年座談會。(螢幕截圖)

鍾偉和講解主題是利用演算法，以及應用程式街口介面(API application programming interface)評定鑑價資產組合、標價、交易，提高資本交易市場的效率。他以台股為例，使用動量策略，設定停損，提高獲利。其次，應用在期貨市場，軟體更有效率的計算損益兩平的價格，利用蒙地卡羅(Monte Carlo)定價模型，分析歷史資料製圖，以統計方法找出獲利區段，從演算科技進一步提出建議出價時機。

黃偉軒則分析2021年加密貨幣投資，是新機會和新挑戰。他專精於數位資產管理平台，說明數位貨幣比如比特幣等加密虛擬幣，利用區塊鏈技術的功能，市場未來具有前景。

文教中心主任賴麗瑩會末時也強調，僑委會利用數位科技，使僑務服務數位化、以雲端會議型式打破國界限制。