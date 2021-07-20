喬州失業率連14月下降 6月3萬多人返工

根據喬治亞州6月份的薪資調查，該州就業 人數大幅增長，總計有3萬多人重返勞動市場，與疫情 前的就業人數差距持續縮小中。

在疫情流行期間，喬州 失業率在2020年6月達到8.4%的歷史高點。現今該州失業率已連續第14個月下降，從5月份的4.1%降至6月份的4%。

6月份失業人數小幅下降至約20萬8000人，而因一些人重返職場，勞動力基本持平。

本月是喬州的就業人數自2020年3月以來首次超過450萬，經濟學家認為這是重要指標之一。薪資調查所得出的就業人數仍比疫情前低了約3%，但差距一直在縮小。

6月全美非農業就業人數增加了85萬，為8個月以來最大增幅；6月份全美失業率為5.9%。

喬州勞工署的數據指出，在截至10日的一周內，該州申請新失業救濟者降至1萬4000人以下，為疫情流行以來的最低點。

在截至3日的一周內，則有約10萬6000人仍在領取常規的州失業救濟金，這也是自2020年3月以來最低水平。

喬州自上個月26日之後，已停止了向不符一般失業補助者提供特別聯邦援助，也停發了聯邦每周300元的補助。