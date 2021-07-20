喬州州長坎普競選連任開跑 避提川普

喬州州長坎普(中)日前開始連任競選活動。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前選在喬州 中部開始了其連任競選活動。三年前，川普在同地點為他站台。但近來情勢產生很大變化，包括川普指控他未能在去年扭轉喬州選情劣勢，更揚言讓他明年落選，坎普則試圖團結共和黨 解開危機。

當天競選活動，吸引數百位支持者到場。坎普幾乎沒有提到川普的名字，但強調了川普支持者所在意的新投票限制和嚴厲打擊犯罪的法律。

另外，坎普也不時提到自己的政績，例如喬州的低失業率和教師加薪，還有該州新的反墮胎法，藉機討好更廣泛的保守選民。

他也將炮口直接瞄準民主黨 艾布蘭(Stacey Abrams)，後者預計再次與他對決州長席位，坎普說，艾布蘭和其他民主黨人對喬州來說太自由了，而且他們渴望「消滅文化」(cancel culture)。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，2018年坎普在近400萬票中，以5萬5000票險勝艾布蘭，當時他在保守的農村和郊區獲得了大幅領先，足以抵消民主黨在亞城都會區的大勝。

但民主黨在去年11月大選以及今年1月聯邦參議員決選中雙雙獲勝，無疑是對共和黨帶來雙重打擊。

今年的民調顯示，民眾對坎普的好感度下降，而川普又一再放話要報復坎普，讓他的部分支持者至今仍對坎普抱持懷疑，導致他在州共和黨大會上遭噓，並受到一些郡級黨組織的譴責。

坎普近日似乎也正以激怒民主黨的方式來振興共和黨。他發起了對「批判種族理論」(critical race theory)的反擊，急切地與拜登政府宣戰，並升級了與民主黨的亞城市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)之間的戰爭，因為該市犯罪率不斷上升。

另外，坎普也將新投票法作為他向保守派輸誠的方式，但同時省略不提川普去年指控他「做得不夠」。

喬州新投票法對郵寄選民提出了新的身分要求，徹底改革地方選舉的運作方式並限制投票箱的使用。對於共和黨支持者來說，此舉增進了改革選舉制度的「完整性」(integrity)。

造勢場合上，坎普提醒民眾包括了美國職棒大聯盟決定從亞特蘭大取消全明星賽，以及司法部對喬州提告等事件。坎普承諾「無論對方是司法部或是美國職業棒球大聯盟，他都不會在戰鬥中動搖。」

其他一些共和黨人更為直接，州參議員沃克三世(Larry Walker III)將這場選戰定調為「真正的共和黨和值得信任的人」與艾布蘭領導的聯盟間的戰鬥，他們表示艾布蘭將會將喬州不可逆地推向左翼。

民主黨人士表示，協助該黨重奪喬州功不可沒的艾布蘭，會是明年與坎普對抗的最佳人選。他們希望坎普持續右傾，最終讓溫和派選民疏而遠之。