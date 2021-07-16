大鵬會攜榮光會 祭拜受訓罹難5空軍

美東南區空軍大鵬聯誼會及亞特蘭大榮光聯誼會一行10人前往喬治亞州哥倫布市班寧堡公墓祭拜於1942年殞難的五位中華民國空軍。(大鵬聯誼會提供)

美東南區空軍大鵬聯誼會、亞特蘭大 榮光聯誼會一行共10人，日前前往喬治亞州哥倫布市班寧堡公墓(Fort Benning Post Cemetery)，祭拜於1942年首批在美國 接受飛行訓練而殞難的五位中華民國空軍准尉：吳剛、梁建中、陳衍鑒、李其嘉和李勛。

美東南區大鵬聯誼會會長喬為智、榮光聯誼會會長王本桓，兩會代表葉竣圖、朱安生、雷文安、王祥瑞、俞基石夫婦、以及駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍及亞特蘭大文教中心主任賴麗瑩於10日驅車來到距離亞特蘭大兩個半小時的班寧堡公墓，在烈士墓前插上國旗，獻上鮮花。

1941年，正當抗日戰爭最艱苦的年代，在飛虎將軍陳納德(Claire Lee Chennault)建議之下，美國開始培訓中華民國空軍以抵抗日軍最新式飛機。這五位飛官是第一批派赴美國接受訓練的飛行員，於珍珠港事件前登船來到美國接受新機種P-39D實戰訓練。

然而飛官們於1942年4、5月不幸先後失事，喪生於佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)第58大隊Dale Mabry Field附近，壯烈犧牲的飛官，包括吳剛1917年出生，籍貫北平市，得年25歲；梁建中1919年出生，籍貫河南新蔡，得年23歲；陳衍鑒1918年出生，籍貫廣東興寧，得年23歲；李其嘉1916年出生，籍貫廣東鶴山，得年26歲；李勛1918年出生，籍貫河南安化，得年22歲。

此次是大鵬第二次前往班寧堡祭拜五位飛官。(大鵬聯誼會提供) 一行人向五位殞難的中華民國空軍准尉致敬。(大鵬聯誼會提供)

大鵬聯誼會會長喬為智說，當時美國在珍珠港事件後匆匆成立第58大隊，地勤維修人員嚴重不足，加上P-39D設計上的問題，造成大批學員訓練失事。除了十二期的這五位學員外，在美訓練失事喪生的中華民國空軍飛行員尚有52人安葬在德州El Paso的Fort Bliss ，另有一人列為失踪，至今仍未尋獲遺骸。

由於過去美軍將他們的姓名排版倒置，加上戰後Dale Mabry Field關閉撤銷，遺骸移厝安葬班寧堡公墓。幾經周折，大鵬聯誼會才於2018年得知五位飛官已長眠於喬州 76年，因此當年年底12月27日便組團，邀請時任辦事處處長劉經巖一同前往向烈士們悼念致敬。

一行人在祭拜完空軍英魂後，前往美國陸軍步兵博物館參觀。(大鵬聯誼會提供) 駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍參觀美國陸軍步兵博物館文物。(大鵬聯誼會提供)

喬為智表示，這些烈士當年都是單身未婚，均未留下遺孀或子女，按照美軍墓園管理法，只有直系家屬可要求移靈，因此造成移靈回國的困難。但他表示：「對我們在喬州的華人來說，責無旁貸要就近繼續照顧烈士英魂。」

悼念追思之後，由大鵬聯誼會提供簡便餐點，接著由美國退伍軍人協會安排一行人員參訪美國陸軍步兵博物館。