我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

爭種族平權 北卡學校建物改名惹爭議

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡州大的Daniels Hall在董事會還沒開完會前，建築名稱就被拆除(左)，現在只放上地址，還沒有新名。(記者王明心／攝影)
北卡州大的Daniels Hall在董事會還沒開完會前，建築名稱就被拆除(左)，現在只放上地址，還沒有新名。(記者王明心／攝影)

去年因全美種族平權抗爭運動，導致北卡幾所學校的建築物名稱或校名遭更改或刪除，而這些改名行動究竟正確與否，仍相當爭議。

北卡州大的Daniels Hall、北卡大學Daniels Building、洛麗Daniels初中都為紀念丹尼爾斯(Josephus Daniels)而命名。他是北卡最大報「新聞與觀察家」創辦人，曾以媒體影響力反對非裔擁有投票權，也用社論和政治漫畫支持民主黨白人至上活動。丹尼爾斯在1898年的威明頓大屠殺中扮演主要角色。

北卡州大的Daniels Hall最初被稱為土木工程大樓，因為丹尼爾斯對該校工程學科的支持，將此大樓改為他的名字。去年校董會批准移除其名字後，至今還沒有新名，目前學校紀錄上是「未命名建築物」(unnamed building)，招牌上的名稱位置改放地址。

洛麗Daniels初中已改名為Oberlin。根據該校官網，新的校名是為了紀念奧伯林村，也就是學校所在地的前身，是一個由被解放的黑奴所建立的自由人村。

1866年哈里斯(James E. Harris)以他的母校—俄亥俄州著名的廢奴學校奧柏林學院(Oberlin College)命名。該村曾繁榮多時，造就許多非裔企業主、政治家、領導人，創辦以非裔為主的北卡中央大學(NCCU)和拉塔大學(Latta U)，後來當地市區發展，該村漸漸沒落。

丹尼爾斯曾擔任北卡大學董事會成員達41年之久，該校學生商店於1968年建成時，董事會決定命名為Daniels Building。連同校內其他三個因紀念白人優越主義支持者而被除名的建築物，包括三K黨支持者卡爾(Julian S. Carr)的卡爾大樓、前北卡州長Charles Aycock的愛考克(Aycock)學生宿舍、曾任該校財產受託人職務達24年Thomas Ruffin法官的魯芬(Ruffin)學生宿舍，這些建物至今都還沒有新名字，預計在暑假結束前完成命名程序。

校長Kevin Guskiewicz說，希望新名字能表達該校價值觀，產生積極影響。

至於非裔民眾對這些「轉型正義」的看法，博萊特(Ozie Polite)表示不以為然。她說，無論是改名或拆除雕像，都是在扼殺歷史，人們把這些曾真實發生過的事抹滅得一乾二淨，她說，唯有勇於面對不完美的過去，才能從中獲取教訓，邁向更美好的未來。

前社區學院歷史講師傑克森(Eric Jackson)也說應該保留，因為這些都富有歷史價值，可作為教育下一代的材料。他說，要從長遠、宏觀的角度來看歷史，這些人也許有種族歧視，但在其他方面有卓越貢獻，大家只因一時風潮而轉舵滅跡，並不明智。

洛麗Daniels初中改名為Oberlin，紀念學校所在地前身Oberlin V...
洛麗Daniels初中改名為Oberlin，紀念學校所在地前身Oberlin Village，一個由從奴隸制度中解放出來的人所建立的自由人村。(記者王明心／攝影)

北卡 非裔 俄亥俄州

上一則

最新研究：自然免疫 無法對抗Delta病毒

下一則

喬州疫情升溫 近2周確診倍增 日增病例比6月高出1倍

延伸閱讀

家用電梯潛藏安全危機 七歲男童在北卡度假被夾死

家用電梯潛藏安全危機 七歲男童在北卡度假被夾死
后翼棄兵真人版 新澤西12歲童奪最年輕西洋棋特級大師

后翼棄兵真人版 新澤西12歲童奪最年輕西洋棋特級大師
「后翼棄兵」真人版 他12歲成為最年輕西洋棋特級大師

「后翼棄兵」真人版 他12歲成為最年輕西洋棋特級大師
地質學家警告伊斯坦堡必有強震 500萬人有危險

地質學家警告伊斯坦堡必有強震 500萬人有危險
帶子出海釣魚 長島男子失蹤

帶子出海釣魚 長島男子失蹤
川普再批「巴維理紅皮藍骨 讓人失望」

川普再批「巴維理紅皮藍骨 讓人失望」

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植