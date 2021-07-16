爭種族平權 北卡學校建物改名惹爭議

北卡州大的Daniels Hall在董事會還沒開完會前，建築名稱就被拆除(左)，現在只放上地址，還沒有新名。(記者王明心／攝影)

去年因全美種族平權抗爭運動，導致北卡 幾所學校的建築物名稱或校名遭更改或刪除，而這些改名行動究竟正確與否，仍相當爭議。

北卡州大的Daniels Hall、北卡大學Daniels Building、洛麗Daniels初中都為紀念丹尼爾斯(Josephus Daniels)而命名。他是北卡最大報「新聞與觀察家」創辦人，曾以媒體影響力反對非裔 擁有投票權，也用社論和政治漫畫支持民主黨白人至上活動。丹尼爾斯在1898年的威明頓大屠殺中扮演主要角色。

北卡州大的Daniels Hall最初被稱為土木工程大樓，因為丹尼爾斯對該校工程學科的支持，將此大樓改為他的名字。去年校董會批准移除其名字後，至今還沒有新名，目前學校紀錄上是「未命名建築物」(unnamed building)，招牌上的名稱位置改放地址。

洛麗Daniels初中已改名為Oberlin。根據該校官網，新的校名是為了紀念奧伯林村，也就是學校所在地的前身，是一個由被解放的黑奴所建立的自由人村。

1866年哈里斯(James E. Harris)以他的母校—俄亥俄州 著名的廢奴學校奧柏林學院(Oberlin College)命名。該村曾繁榮多時，造就許多非裔企業主、政治家、領導人，創辦以非裔為主的北卡中央大學(NCCU)和拉塔大學(Latta U)，後來當地市區發展，該村漸漸沒落。

丹尼爾斯曾擔任北卡大學董事會成員達41年之久，該校學生商店於1968年建成時，董事會決定命名為Daniels Building。連同校內其他三個因紀念白人優越主義支持者而被除名的建築物，包括三K黨支持者卡爾(Julian S. Carr)的卡爾大樓、前北卡州長Charles Aycock的愛考克(Aycock)學生宿舍、曾任該校財產受託人職務達24年Thomas Ruffin法官的魯芬(Ruffin)學生宿舍，這些建物至今都還沒有新名字，預計在暑假結束前完成命名程序。

校長Kevin Guskiewicz說，希望新名字能表達該校價值觀，產生積極影響。

至於非裔民眾對這些「轉型正義」的看法，博萊特(Ozie Polite)表示不以為然。她說，無論是改名或拆除雕像，都是在扼殺歷史，人們把這些曾真實發生過的事抹滅得一乾二淨，她說，唯有勇於面對不完美的過去，才能從中獲取教訓，邁向更美好的未來。

前社區學院歷史講師傑克森(Eric Jackson)也說應該保留，因為這些都富有歷史價值，可作為教育下一代的材料。他說，要從長遠、宏觀的角度來看歷史，這些人也許有種族歧視，但在其他方面有卓越貢獻，大家只因一時風潮而轉舵滅跡，並不明智。