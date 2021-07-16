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可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

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喬州疫情升溫 近2周確診倍增 日增病例比6月高出1倍

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州單日新冠病毒確診數在6月觸底後，近日又出現上升趨勢，過去幾周該州的每日確診數及住院人數均呈現倍數增加。

根據紐約時報數據，喬州以及其他46個州於過去兩周的感染人數均有所增加。喬州過去兩周確診數提高了143%，超過了全美平均的94%增幅。

該州截至13日止，平均七天單日新增病例超過855例，比6月25日的365例高出一倍多，此外，染疫住院人數約有676人，占所有住院患者的4%以上，也比6月19日的423例增加許多。

雖然上述兩個數據都未超過今年1月的高峰，當時平均七天的單日新增確診超過9000例。喬州微生物學家施密特克(Amber Schmidtke)表示，此趨勢應與具高度傳染性的Delta病毒株相關，其中疫苗接種率低的郡縣，病例增加尤其快速。

據NPR報導，密蘇里州西南部，以及鄰近的阿肯色州北部近日因為Delta變異病毒株導致病例數爆增，為全美之冠。施密特克說，喬州各方條件如同密蘇里州，同樣可能出現疫情反撲。

聯邦疾病管制及預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，6月的染疫死亡病例中，99%以上未接種疫苗。

CNN依據約翰霍普金斯大學和CDC的數據指出，過去一周，接種率達一半以上的州所報告的新病例，約為接種率不到一半的州的三分之一。阿拉巴馬、密西西比和阿肯色州僅有不到35%的居民已完全接種。這些州上周的平均每日病例比率都位居全美前10名。

喬州完全接種的比率略高，但也僅有39%。

喬治亞州立大學(GSU)公共衛生專家海曼博士(Dr. Harry Heiman)指出，全美病例和住院人數顯然都在上升，喬州也是同樣情況，「特別是在疫苗接種率較低的地區，病例和疫情均在急升。」

海曼說，這對州領導者來說是一記警鐘，特別是針對疫苗接種率低和感染風險高的地區，喬州亟需加強宣導以提高疫苗接種率，確保充分檢測和接觸者追踪，並重新建立社區緩解疫情的措施。

喬州 疫苗 疫情

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