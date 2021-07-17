亞城專業婦產科醫師 John LeeJohns Creek 診所位華人密集區 提供完整婦產科診治

John Lee婦產科診所提供完整婦產科診治。(取自網站)

John Lee婦產科醫師診所(John Y. Lee Obstetrics & Gynecology)，由專科John Lee李醫師主理，護理每個階段女性面臨的各種婦產科問題，並兼備雷射治療服務。該診所今年初搬遷到華人 聚集的Johns Creek市北邊，診所位於Emory醫院Johns Creek分院對面，方便華人就診。有任何婦科或產科問題的病患，可前往就醫；若對當前新冠疫情 尚有疑慮者，李醫師也提供視訊問診。

李醫師在韓國及美國均受過完整的醫學教育，有豐富的臨床診治經驗，與Johns Creek的Emory Hospital有合作關係。他認為女性每年的健康檢查非常重要，透過檢查，及早發現任何症狀，才能即早醫治。因為不僅懷孕生子是女性人生中的頭等大事，一定要有安全的護理外，女性一生中還面臨著的月經、節育、更年期、定期婦科檢驗、STD性病測試、婦科手術等等各類問題，更麻煩的還有乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等，都必需注意身體的異常現象，如異常出血、疼痛等，一定得請醫師診治確認。再如子宮頸癌，由於可以注射疫苗 事先防治，所以不該錯過施打疫苗的機會。

李醫師婦產科診所還提供茱麗葉雷射(Juliet Laser)治療服務，其中包括私密處緊實雷射，臉部換膚雷射，以及雷射除毛等。該診所指出，這項非侵入性雷射無用藥、更不用賀爾蒙、也沒有手術切口的雷射療程，在韓國非常受歡迎。

其中，特別是女性隨著年齡增長，經歷衰老、更年期和分娩後會陸續出現許多問題，像是陰道乾燥、刺激和灼痛，陰道鬆弛，性交時疼痛，陰道發炎和瘙癢，外陰部上皮硬化性苔蘚(Lichen sclerosus)，經常反覆尿道感染與膀胱問題，壓力性尿失禁與漏尿，和外陰陰道萎縮等。所有這些令人不快的症狀，在不同年齡的女性中都很常見，而且隨著時間的推移往往會惡化。這意味著它們不是暫時的，如果不治療、也不會消失。這些問題在李醫師婦產科診所會以茱麗葉雷射治療，只需數分鐘即可完成。

李醫師指出，亞裔婦女由於個性較為害羞、沒有注意或醫生沒有告知婦科問題，因此等發現症狀時，很多都為時已晚。因此若發現身體有任何異常症狀，應馬上就醫，避免惡化。他再次強調，雖然疫情讓大家盡可能不出入醫院診所，但每年婦科健康檢查非常重要，透過健檢，早日發現病症，才能對症下藥。

John Lee婦產科診所位於Emory醫院Johns Creek對面，地址是4310 Johns Creek Pkwy, Ste 180, Suwanee, GA 30024，詳情或預約門診可上網：www.johnyleeobgyn.com。預約電話678-957-8908，除周一至周五看診時間上午8時30分至下午5時，周六上午8時30分至下午1時也有看診。