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富比世全球富豪 北卡凱瑞3人入榜

記者王明心／北卡羅來納州報導
遊戲開發商Epic Games的聯合創始人兼首席執行官石偉尼(Tim Sweeney，左，取自維基百科)今年買下凱瑞購物中心作為總部所在。(記者王明心／攝影)
遊戲開發商Epic Games的聯合創始人兼首席執行官石偉尼(Tim Sweeney，左，取自維基百科)今年買下凱瑞購物中心作為總部所在。(記者王明心／攝影)

商業雜誌富比世(Forbes)近日公布全球富豪榜，其中有三名億萬富翁居住在北卡凱瑞(Cary)。該鎮位於三角地區的中心，是北卡最大鎮，曾被金錢雜誌評選為美東最熱門城鎮、美國最熱門6個城鎮之一、美國最佳小城市之一、最佳居住地全美第5名等。

雖然過去一年多來全球遭受新冠病毒肆虐，但今年上榜的人數反而比去年多了660人，其中有493個是新增的，包括來自中國和香港的210人，創下歷史新高。有250名曾被淘汰的人，今年重回到榜上。

該雜誌統計，名單中86%的人比一年前更富有。去年這些億萬富翁的總資產是8兆元，今年增為13.1兆。美國擁有最多億萬富豪，共724個，其次是包含香港和澳門在內的中國，有698個。第一名的貝佐斯(Jeff Bezos)以1770億的身價連續第四年成為世界首富。馬斯克(Elon Musk)隨著特斯拉和亞馬遜股價的飆升，以1510億元的身價位居第二。

古德奈特(James Goodnight，左)和薩勒(John Sall)共同創...
古德奈特(James Goodnight，左)和薩勒(John Sall)共同創立分析軟體公司SAS，兩人都名列富比世的全球富豪榜。(取自SAS官網)

在上榜的美國富豪中，有3位居住在凱瑞鎮。78歲的古德奈特(James Goodnight)當年還是北卡州大的博士生時，和薩勒(John Sall)共同在凱瑞創立分析軟體公司SAS。該公司產品目前被全球超過8萬3000家機構使用，包括銀行、政府機關和保險公司。他們還一起創辦私立凱瑞中學，也共同擁有普雷斯頓(Preston)鄉村俱樂部和一家酒店。他的淨資產是65億元。

現年73歲的薩勒當年在北卡州大修統計課時，和古德奈特相識，兩人共創SAS公司。該公司為員工提供豐厚的工作津貼，包括現場醫療保健中心、藥房、托兒服務等，2019年的年收入超過31億。他和妻子捐贈超過1.3億元給他們的家族基金會，主要用於環境、公共衛生和科學領域。他的淨資產是32億元。

今年50歲的石偉尼(Tim Sweeney)是北卡遊戲開發商Epic Games的聯合創始人兼首席執行官。這家總部在凱瑞的私營公司是世界上最受歡迎的免費遊戲之一「堡壘之夜」(Fortnite)的開發商，擁有超過2.5億玩家，所開發的Unreal Engine是其他工作室最常用的遊戲開發套件之一。中國科技巨頭騰訊(Tencent)在2012年斥資3.3億元收購了該公司48%的股分。該公司今年剛買下占地87公頃的凱瑞購物中心(Cary Town Center)作為總部所在。他的淨資產是47億元。

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