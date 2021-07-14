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初購房首選城：佛州坦帕全美第2 夏樂生活成本低排第6

記者王政賢／北卡羅來納州報導
2021年全美首度購屋者最佳十大城市表
2021年全美首度購屋者最佳十大城市表

個人理財網站WalletHub日前發布了「2021年首次購房者最佳和最差城市」(2021's Best & Worst Cities for First-Time Home Buyers)報告，與去年相比，首次購房者的人數增加了14%。在全美最大的65個城市中，美東南區多個城市入榜，其中佛州坦帕名列第二、北卡洛麗第三、夏樂第六、佛州傑克森維爾(Jacksonville)第七。維吉尼亞州的維吉尼亞海灘(Virginia Beach)排名居首。

為了確定對首次購房者最有利的住房市場，該網站使用22個關鍵指標，包括了住房負擔能力、房地產稅率，再到財產犯罪率等，針對全美不同大小的300個城市進行排名。

根據美國人口普查局的數據，夏樂的房屋擁有率為52.9%，低於全國64%的平均水平，使其成為投資出租物業的絕佳地區。

夏樂還是當今美國人口發展速度第三快的城市。據「世界人口評論」(World Population Review)報導，如果繼續保持這個速度，2010年至2030年該地人口將增長47%。而因為新冠疫情緣故，數百萬人隨著疫情大流行而搬家並重新考慮生活計畫，而夏樂是其中受歡迎的居住地之一。

此外，許多外國人選擇夏樂，也有許多嬰兒潮和老一輩喜歡搬到夏樂和其他美國南部地區，因為生活成本較低。

美國 維吉尼亞州 佛州

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