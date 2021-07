Marilyn Chen(右)與江昭萱演繹由中國西安引進的不倒翁(Weeble Wobbles)裝置。(影片截圖)

亞特蘭大華裔 藝術表演家及小型企業主Marilyn Chen,日前與旗下多位藝術家參加了亞特蘭大環城步道藝術節(Art on the BeltLine)活動。在「Weebles Wobble But They Don't Fall Down」影片中,她與另一位華裔舞者江昭萱(Amy Chiang)演繹了日前在中國西安非常火紅的不倒翁(Weeble Wobbles)裝置,兩位舞者身著柔美的服飾,搖曳生姿,極具女性風情,這也是該裝置第一次在亞城地區亮相。

Marilyn表示,她的公司Liquid Sky,團隊中有多名藝術家,提供企業或活動各類具創造性及獨特性的演出。但因為新冠疫情 受重大打擊。她說,身為華裔藝術家,見到亞洲人因疫情而受到指責和攻擊,且亞裔 仇恨犯罪增加,更覺得有必要花時間強調她的傳統和文化,提升民眾對於亞裔的認識。

完整影片可查看:bit.ly/2U8O5WP。

