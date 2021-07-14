北卡青少年創業大賽頒獎 作品創新具創造力

與會者合影，包含大學組第一名陳煊東(上圖後排右二)、高中組第一名唐樂音(前排右六)和Dylan Norona(前排右五)。(記者王明心／攝影)

國際領袖基金會(ILF)北卡 分會和北卡亞裔 聯盟(NCAAC) 10日為合辦的第一屆北卡青少年創新創業大賽舉行頒獎，ILF創會會長、全美亞裔總商會會長董繼玲、前美國 交通部次長傑龍(Joel Szabat)、北卡第37區州議員帕瑞(Erin Pare)、北卡第68區州議員威利斯(David Willis)到場致詞，祝賀華裔下一代以創新的精神、積極的思維，正向面對疫情後的世界。

典禮由亞裔美國人新聞網(AANN)負責人陳高怡(Chloe Chan)主持。副州長Mark Robinson的代表Krishana Polite感謝亞裔對社會的貢獻和對教育的重視。ILF北卡分會長陳海娜介紹該會透過由商界和社區領袖組成的網路，培養在公共服務、創業、國際商業和政治領域的年輕領袖。

與會貴賓(左上起順時針)：全美亞裔總商會會長董繼玲、前美國交通部次長傑龍(Joel Szabat)、州議員Erin Pare、州議員David Willis、副州長代表Krishana Polite。(記者王明心／攝影)

董繼玲笑說有人說她的成功是因嫁了白人，她卻認為先生會成功是因娶了亞裔太太，表示亞裔是美國最快速成長的族裔，卻沒有受到主流社會充分的重視，所以她和丈夫傑龍在21年前成立基金會，積極培養亞裔青年進入美國政經界，勉勵年輕人要勇於表現、注重溝通、建立關係、和善待人。傑龍說他完全同意太座所言，認為亞裔缺乏發聲代言、爭取權益的領袖人才，該會希望能訓練下一代擴大亞裔對社會的影響力，使美國成為更美好的地方。

帕瑞表示年輕人就是社會的未來，鼓勵年輕人對周遭事物保持好奇心，不計較工作酬勞和頭銜，把握機會，隨時學習。威利斯提醒年輕人不要耽於舒適圈，要往自己的熱情所在勇往直前。北卡亞裔聯盟會長陳志光說明該會的倡議是政策宣導、領導力發展和公民參與，改善北卡亞裔美國人社區。他們這個暑假送了兩個年輕人到副州長辦公室當實習生，與將亞裔青年送進白宮和國會學習的國際領袖基金會攜手合作，一起在聯邦和州兩個層級培養亞裔下一代成為公共事務領袖。

第一屆北卡青少年創新創業大賽舉行頒獎典禮。(記者王明心／攝影)

就讀12年級的陳高怡說一般人對亞裔年輕人常有只會唸書學樂器的刻板印象，此次競賽就是為了激發他們對創新政策和技術的思考。比賽果然激起大家的創造力，參賽作品內容包括由盲人主導的心理諮詢服務、療養院服務、突破臼巢的中餐廳、水力能源汽車、醫患視頻軟體、線上學習網站、專門協助亞裔創業的公司等，由商界成功人士Smarklink Health Solutions的CEO唐兆成、JupiterOne的CEO以及創始人鄭爾康、PHT International Inc董事長俞黎紅擔任評委。

大學組第一名由將升大二的陳煊東(Xuan Chen)的Uncle Chens獲得。他說他想開發像麥當勞那樣的中餐速食店，但不是一般速食店的美式菜色，而是既能快速供餐，又能保持地道風味的餐廳。高中組第一名是專注療養院居民的Jackals，創作者唐樂音(Adrian Tong)和Dylan Norona透過改善療養院的環境、設施和政策，不但緩解心理健康問題，還能為當地政府和居民省錢。第二名是Telehealth App，REAL和T&T Tutoring並列第三名。崔天心(Tiffany Tsui)說疫情給了她靈感，她所提出的家教網站可省交通、租屋成本，經營模式在疫情後依然適用。

當天還補頒去年因疫情而延遲的「總統服務獎」給陳海娜、俞黎紅、唐兆成，時任總統川普感謝他們發揮美國精神，熱心公益。大會同時也頒發證書給今年加入ILF的北卡新會員劉海濤、陳玲娟、陳慧、曾瓊。