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紀念飛虎80年 空軍大鵬聯誼會分享中美航空隊故事

亞特蘭大訊
喬為智講述抗戰時期中華民國空軍與美國陸軍航空隊並肩聯合作戰的故事。(喬為智提供)
喬為智講述抗戰時期中華民國空軍與美國陸軍航空隊並肩聯合作戰的故事。(喬為智提供)

為紀念七七事變84周年及飛虎隊成立80周年，美東南區中華民國空軍大鵬聯誼會會長喬為智及前任會長王大籓，在喬治亞州羅馬市(Rome)扶輪社主辦的活動中，講述分享了抗戰時期中華民國空軍與美國陸軍航空隊聯合作戰的故事。

由陳納徳將軍(Claire Lee Chennault)組織的美國飛行志願隊(American Volunteer Group)，俗稱飛虎隊，在1941年成立。而在抗戰中期，飛虎隊擴大演變成美軍第十四航空軍，其中更有一非常特殊的單位是由中美飛行健兒地勤人員聯合組成：中美混合聯隊(Chinese American Composite Wing)。這是史無前例的一隻兩國軍人聯合作戰的組織，每個大隊中隊及地勤都有雙方對等的聯合指揮官。

扶輪社會員Allen Judd，其父是該聯隊的空中照相官。(喬為智提供)
扶輪社會員Allen Judd，其父是該聯隊的空中照相官。(喬為智提供)

喬為智的父親喬無遏將軍，即是飛虎隊一員。喬為智親自記錄其父的回憶錄「舊羽殘簡」，摘錄父親的親身經歷，向扶輪社會員娓娓道來。

協助聯繫此活動的扶輪社會員Allen Judd的父親是該聯隊的空中照相官，他在會上放映日軍飛來湖南芷江，遞上降書的一段彩色錄影。

Judd與亞城已故僑領駱思遷是多年好友，2010年經駱引見認識了喬無遏將軍，如今駱及喬兩人均已過世。

會後交流。(喬為智提供)
會後交流。(喬為智提供)
演講過後，美國友人紛紛上前致意。(喬為智提供)
演講過後，美國友人紛紛上前致意。(喬為智提供)

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